Alondra de la Parra crea Festival Paax GNP

La directora de orquesta Alondra de la Parra, inspirada en la palabra “Paax”, que en maya significa “música", crea el Festival Paax GNP con el objetivo de reunir en un mismo espacio diversas disciplinas artísticas para recordarle a la humanidad “su capacidad para soñar, imaginar, crear y sentir”.

De acuerdo con De la Parra el evento que contará con la presencia de más de un centenar de artistas internacionales, surgió tras la creación de La Orquesta Imposible en 2020, un proyecto que reunió a más de 30 músicos y solistas con el que se recaudaron fondos para que, a través de Fondo Semillas y Save the Children México se ayudará a mujeres y niños afectados por la violencia durante la pandemia.

“La Orquesta Imposible se reúne de nuevo, pero ahora, en una costa mexicana, lo imposible se logra de nuevo”, expresó Alondra de la Parra.

En este sentido, la artista contó que la orquesta se reunirá por primera vez en vivo con muchos de los músicos que formaron parte de aquella primera interacción como Leo Rondón y Pacho Flores.

El compositor mexicano, Arturo Márquez,compuso la obra Sinfonía Imposible, cuyo estreno mundial se dará en el marco de este encuentro. Otros importantes estrenos serán Como agua para chocolate y Finale Finale, firmados por el director y coreógrafo, Christopher Wheeldon, quien fue invitado a ser coreógrafo residente del festival.

La obra basada en la novela de Laura Esquivel será interpretada por Marcelino Sambé y Francesca Hayward, bailarines principales del Royal Ballet; y la segunda pieza tendrá en escena a siete de los bailarines principales del San Francisco Ballet.

De la Parra anunció también el estreno de The Silence of Sound, un espectáculo creado entre ella y Gabriela Muñoz, alias Chula the Clown.

"The Silence of Sound es un proyecto que llevamos trabajando Gabriela Muñoz y yo desde hace seis años, y tiene la misión de acercar el repertorio sinfónico a diversas audiencias, desde un público conocedor, hasta los nuevos públicos”, dijo.

Otro de los proyectos importantes es “Armonía social”, el cual consiste en que durante seis meses -antes del inicio del festival- músicos y artistas ofrecerán talleres a los niños de la Rivera Maya, quienes ofrecerán una presentación durante el festival.

Algunos de los espectáculos serán transmitidos en línea. “Queremos llegar a todas las latitudes”, dijo De la Parra.

PAL