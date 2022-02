Llega a México la apasionada voz de Sara Gazarek

La apasionada voz de Sara Gazarek (Seattle, EU, 1982), empapada de la tradición jazzística y profundamente cimentada en compositores e intérpretes contemporáneos, protagoniza el segundo concierto del ciclo NY Jazz All Stars 2022, que se realiza este sábado en El Cantoral.



La vocalista, establecida en Los Ángeles, se presenta con su cuarteto, integrado por Julian Shore en el piano; Matt Aronoff en el bajo y Zach Harmon en la bateria.



Mientras cursaba la preparatoria, Gazarek ganó el prestigioso reconocimiento Outstanding Jazz Vocalist Award, entregado por la Ella Fitzgerald Foundation. Con el premio, se abrió la oportunidad de participar dentro del Essentially Ellington Festival con Wynton Marsalis en el Avery Fisher Hall de la ciudad de Nueva York.



Posteriormente, en 2000 se mudó a Los Ángeles donde continuó sus estudios en la Thornton School of Music, en la Universidad del Sur de California en la que recibió la tutoría del bajista John Clayton y las vocalistas Tierney Sutton y Carmen Bradford. En 2003, volvió a ser galardonada por la revista Downbeat con el Student Music Award for Best Collegiate Vocalist.

En 2005, su mentor John Clayton produjo “Yours”, álbum debut de Gazarek, que contiene una serie de los más famosos standars del American Song Book. El disco mereció gran éxito comercial y de la crítica especializada. Estuvo en el top ten de las listas del Billboard Traditional Jazz, y fue el álbum que alcanzó más descargas en iTunes en Alemania y Francia.



Después en 2007, la vocalista lanzó su segundo disco, “Return to You”, producido también por John Clayton. En estos dos álbumes fue acompañada por la misma banda en la que colabora el pianista, Josh Nelson, el bajista Erik Kertes y el baterista Matt Slocum.



El más reciente disco “Thirsty Ghost”, producido y acompañado por el pianista Larry Goldings, fue nominado al Grammy en la categoría de Best Jazz Vocal Album en 2019.

Actualmente, Gazarek trabaja como educadora en la Universidad del Sur de California en el departamento de jazz.



El segundo concierto del ciclo NY Jazz All Stars 2022, se realiza este sábado en El Cantoral a las 20:30 horas. Adicionalmente, el Sara Gazaret Quartet ofrecerá una clase magistral de entrada gratuita, con la participación de un grupo surgido del Taller Avanzado para Ejecutantes de Jazz integrado por Armando López-guitarra, Uri Cisneros (piano); Fernando Tello (bajo); Luis Martínez (batería), que se llevará a cabo el mismo sábado a las 17:00 horas.

alg

