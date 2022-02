Cuaderno del Sur, el libro de poesía que nació en redes sociales

El libro de poesía Cuaderno del Sur, de la editorial independiente tapatía Mano Santa, escrito por Mauricio Montiel Figueiras, nació de la poesía breve que vertía en redes sociales. Durante la pandemia estuvo puliendo el trabajo y este fin de semana, el autor presenta el poemario en su natal Guadalajara.

“Inicié en Facebook, luego me fui a Twitter, después a Instagram. Seguí experimentando con formas poéticas breves que se prestan para redes sociales, poco a poco fui haciendo los borradores de los textos que convergen en este libro: Cuadernos del Sur. 140 caracteres me enseñaron a ser más preciso en mi pensamiento, ceñirme a lo que realmente quería decir. Aprender a llegar a lo medular ha sido la gran lección. Aunque Twitter se ha vuelto una plataforma tóxica, hay remanso de creatividad poética, me parece un oasis en medio de la toxicidad que respiramos. ¡Ojalá se mantenga la poesía!”, explica en entrevista con El Heraldo de México, el también narrador y ensayista.

El libro está dividido en tres partes, una de ellas se inspira en los hoteles abandonados de diversas partes del mundo, que guardan historias diversas de amor, encuentros, desencuentros y tragedias. El autor narra con base en las ruinas de una construcción, la belleza del amor, la vida o la muerte.

“Tienen una magia los hoteles abandonados, siempre me han fascinado, los veo y me parecen muy poéticos, puede sonar paradójico pero las ruinas tienen mucho de belleza: decadente, decrépita o venida a menos, pero belleza a fin de cuentas. Es muy tremendo pensar en las historias que se quedaron encerradas en esos hoteles, imagínense la cantidad de huéspedes que deambularon por las habitaciones, pasillos, restaurantes y bares. Las construcciones quedaron en ruinas, fueron abandonadas de una u otra forma pero quedan esas huellas de seres humanos, sus relatos, sus historias se quedaron impresas: matrimonios, amantes, noviazgos, ilusiones perdidas, familias que se destruyeron en un viaje vacacional”.

Otro de los capítulos del libro tiene que ver con las cuatro fuerzas de la naturaleza, los diversos vientos y su impacto en el ser humano y los lugares donde se desenvuelve, siempre narrados de forma literaria a través de los ojos del poeta.

“Siempre me han apasionado las historias de los distintos vientos que soplan en el mundo, empecé a desarrollar estas historias que le hablan a los vientos. Todos los esfuerzos humanos terminan en volverse ruinas, en un tiempo u otro”.

Hoy ante la descarga brutal de información que se genera en redes sociales y los medios de comunicación sobre Ucrania y Rusia, la guerra iniciada se vislumbran vientos tormentosos que preocupan al humano.

“Están soplando vientos muy tormentosos, yo confiaría en que se asomara un poco de sensatez en el ser humano, sabemos que la ambición de poder ciega al hombre, lo ha hecho a través de la historia. Los vientos no son nada benévolos en este tiempo”, añadió el escritor y editor, ahora radicado en Ciudad de México.

Otra parte del libro refleja el impulso erótico que puede sobrevivir en situaciones climáticas extremas. “El Sur tiene que ver con temas humedad, calor, climas muy extremos”, finalizó.

En su poema ‘Surada’ se lee: “Tu nombre es como la surada: un calor hecho de suaves telas mojadas que se dejan descoser lenta, gozosamente por las agujas del salitre. Pronunciarlo es permitir que mis labios se abran a la invasión de la tibieza que conquista el aire”.

alg

Sigue leyendo

Rembrandt van Rijn, el maestro holandés, llega al Munal

Luis de Llano lanza su nuevo libro "Crónicas trasatlánticas. De batallas, amores y otros exilios"

Tejiendo arte: Abraham Calvario crea esculturas bordadas