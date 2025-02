El Golfo y sus caprichos

Agradecida por la gentileza de la Enciclopedia Británica de reconocer con añosos pergaminos el nombre del Golfo de México, la Presidenta (con A) de México sugirió, además, una posible demanda contra Google porque esta firma de almacenamiento, búsqueda y operación de datos, con un valor de 700 mil millones de dólares (siete veces la deuda de Pemex), ha nombrado —como mandó Trump— Golfo de América a ese círculo de mar cuyos brazos abarcan de Yucatán a Luisiana y Florida.

Google no es, carece de potestad para ello, juez de la nomenclatura mundial. La Enciclopedia Británica tampoco.

No imagino una disputa del gobierno argentino (y eso ya es mucho), para imponer a los islotes pedregosos del Atlántico Sur el nombre de Islas Malvinas a las Islas Falkland, cuyo bautizo milonguero se resolvió con un fácil ripio: las Malvinas son argentinas.

Una demanda civil contra Google, como sugiere nuestra Presidente, terminaría en otro fracaso. Nadie les haría caso y no es viable mirar a la jefa del Estado o siquiera a su asesora jurídica, Ernestina Godoy (¡Ay!, Dios), en una corte gringa contra una empresa privada de esas u otras dimensiones.

Google aduciría, en el hipotético caso, el acatamiento de una orden ejecutiva estadounidense. Y se acabó. Tan, tan. El siguiente, por favor.

La Británica, dice: “Falkland Islands, internally self-governing overseas territory of the United Kingdom in the South Atlantic Ocean”. Conciso lenguaje imperial. Y los platenses no han demandado a la afamada enciclopedia, cuyo lenguaje implica un dominio territorial y político inglés, superior a un simple asunto de nomenclatura caprichosa: de Trump, por cambiarlo; de México, por ocuparse de asuntos baladíes.

Total, cada uno su mapa.

De una vez el orate de la Casa Blanca podría cambiar el nombre a Nuevo México, uno de los estados de la republicana Unión Americana, y ponerle, “Nueva América”. Y nosotros, tan tranquilos.

REPÚBLICA

Ahora en México tendremos nuestros republicanos.

Por eso en México avanzan los trámites para registrar en el INE, “México Republicano”, un partido en ciernes, declaradamente conservador, cuya finalidad es recuperar “el rumbo del país ante el deterioro institucional producido por la izquierda radical”.

“México Republicano” nace –explican sus organizadores—, con una misión clara: defender a la clase media, el Estado de derecho, la justicia, la familia, la vida, la seguridad de todos los mexicanos y la libertad.

“En los últimos años, el gobierno de izquierda ha debilitado las instituciones, la inversión privada y el capitalismo, y promovido ideologías que atentan contra los valores tradicionales y socavan la unidad familiar con políticas que limitan el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos”.

Nomás.

POR RAFAEL CARDONA

COLABORADOR

@CARDONARAFAEL

