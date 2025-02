Trump en Ucrania. El agandalle es la nueva regla del juego

Trump busca imponer un nuevo orden mundial. ¿Lo logrará? Pronto lo sabremos. Quizá mejor llamarle ‘el nuevo agandalle mundial’. El juego de “Monopoly” donde él juega duro y ningún líder (o casi ninguno) procura la paz mundial.

Los aranceles del magnate originario de Queens traen en jaque a todos. Y encima su ansia por comprar Groenlandia. Así, COMPRAR. No se diga la iniciativa de expulsar a los palestinos de Gaza para construir ahí la Riviera en el Mediterráneo…

Ninguna de sus propuestas busca un mejor nivel de vida para nadie, ni siquiera para los norteamericanos. Quizá lo que hace esto más evidente es haber cambiado el nombre, sí, el nombre, del Golfo de México…

Es menester notar algo: mejores tratos comerciales son los que va a mover a partir de ahora a los gobiernos. Anótenlo. Si bien las guerras han sido siempre para conseguir más territorio, mejores oportunidades económicas, más recursos naturales, ahora bajo Trump ello se vuelve la razón única y además, sin disimulo y de mala manera.

A tres años de que Rusia inició la ocupación ilegal de Ucrania (1,088 días exactos) y de que la guerra ha dejado muchísimos muertos en ambos lados, Trump ya decidió que él conseguirá la paz en ese lugar del planeta. A su modo, claro está.

Describamos ese modito:

Ucrania no conseguirá regresar a las fronteras que tenía en 2014 (cuando Rusia empezó a invadir); Rusia tampoco obtendrá todo lo que quería. En este caso no solo debido al presidente de Estados Unidos sino también —y muy particularmente— gracias a la valentía, tenacidad, sacrificio y arrojo de los ucranianos que han dado batalla.

En este juego de poder, Putin no perderá lo que apenas invadió y aseguró; Trump se quedará con la industria de la minería de Ucrania —casi completita—; y los ucranianos obtendrán —probablemente— la tranquilidad por unos años de que Rusia no seguirá avanzando.

Ucrania lleva las de perder, pues para empezar es el país que debe millones de dólares en armamento a los estadounidenses y tiene muy poco margen de maniobra. Zelensky busca tener las garantías suficientes de que Rusia no volverá a atacarlo. Quizá lo consiga si logra involucrar a Europa un poco más en las negociaciones…

Ya llegaré a ello. Trump, por su parte, además de querer ser admirado por Putin, tratará de que la negociación le reporte beneficios. Detrás de todos estos intercambios se juega obtener la legitimidad de otra más importante intervención: que Putin se haga de la vista gorda acerca de que Estados Unidos se quede con Gaza y con ello obtenga una entrada al Mediterráneo. Si nos hubieran preguntado hace unos meses sobre la posibilidad de una presencia física y considerable de EU en Europa, habríamos dicho que no era posible...

Falta que alguien le haga ver a Trump lo que significa permitirle a Putin el control de Dombas, puerto estratégico, para que todo el esquema de negociación se caiga a pedazos. Pero, bueno…

El que m todo esto sea una injusticia y un ultraje hacia los ucranianos es lo de menos para el resto de los actores. El mandatario de los Estados Unidos ha logrado otra cuestión más de la que poco se habla: forzar a Europa a concentrarse en defenderse de los aranceles impuestos por ese país, así como defender a la OTAN (sus principios, conformación y razones), en lugar de enfocarse en definir EL PAPEL y las acciones que tendrán hacia Ucrania y en contra de Rusia como invasor. Trump dijo que Ucrania no entraría a la OTAN y las condiciones que pone para las pláticas de paz y el apoyo a Ucrania (sin Estados Unidos) genera preocupación.

Creo que Zelensky ya se habla percatado de esta movida por parte de Trump y por ello ahora declara que él no llegará a un acuerdo con Putin hasta que Europa no esté involucrada y conforme con el pacto. “Solo me reuniré con un ruso, con Putin, pero únicamente después de tener un plan común con Trump y con Europa.

Solo en ese caso me reuniré, no en otro escenario”, ha dicho en la Conferencia de Seguridad de Múnich. En otras palabras, intenta volver a poner al continente europeo en el centro de la negociación.

Mientras todo se decide, dos cosas quedan claras: (1) el mundo ya no cuenta con los EU a menos que lo que ocurra sea importante para los negocios de Trump; (2) esta jugarreta que Trump pretende hacer con Ucrania es aviso de que el mundo de los que juegan rudo está de vuelta y goza de plena salud.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

