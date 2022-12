FIL de Guadalajara pasa la estafeta a la Unión Europea

La Feria Internacional del Libro informó que en su edición 36 congregó a 806 mil personas y se consolidó como el encuentro comercial más importante de la industria editorial en español al facturar 101 millones de pesos. Los pasillos estuvieron con energía desbordante de miles de jóvenes lectores.

Se acreditaron 2,231 profesionales de la información, de 548 medios de comunicación provenientes de 17 países, dieron cobertura a centenas de actividades literarias.

Con respecto a los ataques que recibió la feria de las letras más importante del idioma español por parte de los gobiernos federal y estatal, el presidente del Patronato de la FIL, Raúl Padilla López señaló: "Hubo mucha luminosidad en esta FIL, ¿por qué no decirlo? ¡La hubo! Eso de pecar de excesiva modestia no siempre es bueno. Sobre las mentes oscuras, oscuras son y así seguirán siendo... ¡El único frente que me preocupa es el frente frío que se avecina! No es lo mejor, no hay ningún pleito, no estamos luchando contra nadie".

"No afectaron este año, dudo mucho que afecten el próximo año. Nosotros quisiéramos que se normalizaran las relaciones y que hubiera una buena comunicación con todas las entidades gubernamentales. ¡Es el deseo de esta feria! Este evento es una gran concertación de voluntades entre diversas instituciones públicas y privadas. Esperemos que el próximo año haya mejores condiciones de convivencia y cohabitación", añadió Padilla.

El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó que "¡la mejor forma de defender la FIL es leyendo! La cultura árabe llegó para quedarse. La Universidad de Guadalajara firmó convenio con la Universidad de Sharjah que podrá generar mucha movilidad entre estudiantes y profesores. Vamos a explorar áreas de investigación conjunta".



Sobre los déficits que había arrastrado la FIL en gastos de organización durante 2020 (edición virtual) y 2021 (edición híbrida), este año ya 'salió tablas', el esfuerzo presupuestal para mantener completa la plantilla de nómina, rindió frutos.

"En 2020 tuvimos un déficit de casi 26 millones de pesos, principalmente ocasionado a que no pudimos facturar. Redujimos el gasto al mínimo, meditamos y decidimos no despedir a nadie en la Feria. La FIL es una operadora de una feria industrial, es parte de un corporativo de empresas de la Universidad de Guadalajara que tiene que generar sus propios recursos para subsistir y sabiendo que en 2020 no íbamos a poder generar recursos porque no hubo feria presencial, decidimos mantener todo el personal, hicimos una edición virtual que tuvo un costo importante", así lo detalló Padilla López.



Por su parte, la directora de la FIL, Marisol Schulz resaltó la multitudinaria presencia de niños y jóvenes, que son quienes mantendrán viva la feria

"La energía desbordante. Los niños en los pasillos, las sonrisas, la alegría. La visita tradicional de miles de escolares, nos abruman pero ¡bienvenidos siempre! Nos abruman, nos quejamos pero es lo que queremos. Son las nuevas generaciones por las que estamos trabajando".

Prometieron intensificar la promoción internacional para la edición 37

Unión Europea promete 'abrazo cultural transatlántico'

Sharjah entregó la estafeta a la Unión Europea, como invitado de honor para la edición 2023. Los organizadores de la fiesta adelantaron que para la edición 37, se intensificará la promoción internacional 'para tener mayor repercusión en el mundo europeo'.

Desde ya se construye la unión de culturas, es un trabajo en proceso. "Será un abrazo transatlántico. Una oportunidad para conversar culturalmente.

En breve comenzará un intercambio entre editores, escritores y artistas para traer una exposición vanguardista y multidisciplinaria", dijo Brian Glynn, representante de la delegación cultural de la Unión Europea. Él adelantó que vendrá la literatura de 27 países europeos y recordó que en la escuela estudió la obra del jalisciense Juan Rulfo y Pedro Páramo, por lo que siente un cariño especial por la literatura mexicana.

