Lengua Matlatzinca en peligro crítico de desaparecer, sólo quedan 660 hablantes

Con sólo 660 hablantes, quienes habitan en San Francisco Oxtotilpan, Estado de México, la lengua matlatzinca se encuentra “en peligro crítico de desaparecer”, de acuerdo con el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Rafael Calderón Contreras.

La discriminación lingüística, el rito de paso, el envejecimiento de la población y la falta de recuperación de la escritura, son algunos de los factores que agudizan el problema, dijo el especialista al participar en el Cuarto Festival de las Lenguas Indígenas, organizado por la Unidad Cuajimalpa de la UAM.

El grupo de hablantes actuales del matlatzinca se reduce al centro de la entidad mexiquense, entre los límites del Parque Nacional Nevado de Toluca y el municipio de Temascaltepec. La discriminación, dijo, “es un proceso que impacta en la distribución espacial de las etnias, pero también en el devenir histórico del lenguaje, de tal manera que si soy matlatzinca no voy a dejar que mis hijos pasen las penurias por hablar distinto”.

Muchos padres no quieren que sus hijos sean discriminados y no les enseñan la lengua Foto: Especial

Durante la ponencia “Retos y riesgos de una lengua en extinción: los últimos matlatzincas”, Calderón explicó que vivió once meses en el lugar mientras realizaba el doctorado; ahí apadrinó a la generación 2009 de la secundaria de San Francisco Oxtotilpan por lo que pudo constatar que existen pocos registros de la escritura de la lengua y sólo dos diccionarios incompletos. Además, señaló, muchos padres no quieren que sus hijos sean discriminados y no les enseñan la lengua.

Matlatzinca significa señores de las redes, debido a que siempre se especializaron en el cultivo del maguey para sacar la fibra o ixtle, saber que se cultiva aún en la actualidad, pero que cada vez pierde relevancia.

Calderón afirmó que el matlazinca ha sobrevivido y demostrado resiliencia a pesar de las “vejaciones históricas”. En San Francisco Oxtotilpan uno de los modos del lenguaje son las fiestas vinculadas al clima, como la del 29 de septiembre cuando se celebra a San Francisco y San Miguel, fiestas importantes donde el lenguaje es vital para poder mantener las tradiciones alrededor de la fiesta.

De 2022 a 2032 será la década de los lenguajes indígenas

De 2022 a 2032, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) determinó que será la década de los lenguajes indígenas, lo cual, estimó, debería implicar un conjunto de actividades con la finalidad de visibilizar la voz de los grupos originarios, así como implementar y diseñar políticas públicas, “lo cual representa uno de los grandes retos que como científicos tenemos”.

El organismo mundial destaca la relevancia de la existencia de siete mil idiomas hablados en el mundo, la presencia de al menos 370 millones de indígenas en 90 países, cinco mil diferentes culturas nativas y dos mil 680 en peligro de desaparecer a nivel planetario, con algunas variantes de riesgo, algunas en estado crítico, como el matlatzinca.

DME