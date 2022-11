Los moneros exhiben a The Beatles y más en la muestra “Rock en el Senado de la República”

La caricatura, dice Jorge Manjarrez, es rebelde, como el rock. Estas dos visiones del mundo se unen en la muestra “Rock en el Senado de la República”, conformada por 36 obras de gran formato hechas por moneros como Helio Flores, Naranjo, Magú, Carreño y del propio Flores, a figuras como The Beatles, Janis Joplin y Bob Dylan.

“Está el trabajo de maestros de la caricatura de diversas generaciones como Helio, Magú, Naranjo, Luis Fernando Alarcón, Boligán, Ahumada, Eko, Chubasco, Rictus, quienes dibujaron a The Rolling Stones, The Beatles, Jimi Hendrix, Michael Jackson, entre otros”, explica Manjarrez.

Cada dibujo está fechado en diferentes épocas, que van desde los años 80, pero también existen algunos que fueron hechos especialmente para esta muestra que se presenta durante noviembre en las rejas del Senado de la República, sobre Paseo de la Reforma. Otras, incluso, se han publicado no sólo en distintos medios de comunicación, sino también en libros, como el Jim Morrison de Ahumada, que apareció en Las criaturas.

“Los maestros del rock fueron una gran influencia para toda una generación y no podemos hablar de este género sin mencionar a The Beatles, The Doors, The Rolling Stones, es decir, de los clásicos. Esta exposición es como un concierto visual porque, a través de nuestros trazos la gente se va a encontrar con el recuerdo de una canción o de un material discográfico”, cuenta.