Tejer lazos

Cuidar los borregos, alimentarlos, cortar la lana, lavarla, hilarla en el malacate; recolectar las flores para crear pigmentos orgánicos, crear la pieza y teñirla, son algunos pasos que Nancy Carbajal sigue para elaborar un jorongo, un sarape o la joyería que vende como artesanía.

Originaria de Veracruz, llegó al Estado de México con apenas 11 años; junto con su familia se estableció en Chimalhuacán.

“Mi vida no fue fácil, pero afortunadamente encontré en el tejido una forma de sentirme cobijada, conectada con mi mamá y con mi cultura. Sentir un rebozo hecho por sus manos o hecho por mí era sentirme segura y amada, era sentirla a ella a la distancia”, explicó sobre sus inicios como artesana.

A pesar de que Nancy comenzó creando rebozos y jorongos, pronto descubrió algo que le gustaba todavía más: elaborar joyería a partir de elementos naturales y lana.

“Me gusta mucho hacer prendas de ropa, pero también me gusta hacer joyería, con el tiempo me di cuenta de que era lo que más le gustaba a las personas y que también era más accesible para su bolsillo, de alguna manera, lo pequeño sostiene a las creaciones grandes”, dijo.

La artesana participa por segundo año en Original, el encuentro dedicado a crear conciencia sobre el valor del trabajo artesanal y los derechos de la propiedad colectiva, donde su joyería será mostrada en una de las pasarelas.

Margarita González Flores, es una mujer de 45 años, cree que proyectos como Original favorecen a los artesanos, no sólo porque les da visibilidad, sino también porque les permite entender y explicar al mundo el valor de su trabajo.

Ella nació en Chicontepec, Veracruz, a temprana edad se vio en la necesidad de migrar a San Juan Teotihuacán, donde su suegra comenzó a enseñarle el arte de bordar.

“Mi mamá me enseñó a coser desde que era niña, y aunque me gustaba, luego me encontré con el bordado gracias a mi suegra, la señora Bagelia Martínez Bautista, una importante artesana y una mujer fuerte que sacó adelante a su familia gracias a este arte”, expresó.