“Oaxacalifornia: El Regreso” narra los problemas de identidad que viven los migrantes

La directora Trisha Ziff considera que la mayoría de los mexicanos tiene un familiar o un conocido que se fue a Estados Unidos a trabajar, desarrollando su vida allá por completo, adaptándose a esa cultura, pero sin perder sus raíces, viviendo una dualidad difícil al no saber exactamente de dónde son y esto es lo que muestra en “Oaxacalifornia: El Regreso”.

Fue en 1994, cuando Ziff filmó a la familia Mejía, dos mexicanos que se conocieron en Fresno y tuvieron tres hijos, quienes se identificaban como americanos, pero también orgullosos de sus raíces mixtecas. Veinticinco años después, la cineasta regresó para conocer cómo se desarrollan ahora los nietos y si viven con el mismo fervor esa identidad latina.

"Oaxacalifornia: El regreso" dura aproximadamente una hora con 24 minutos.

“Ellos viven muchas contradicciones, porque crecieron en EU, y era responsabilidad de sus padres enseñarles español, pero no lo hicieron, y así pasa con muchas familias mexicanas, que creen que ya no es necesario, y estos jóvenes también se sienten mexicanos, pero ya no hablan español. Entonces son contradictorios, porque celebran las fiestas mexicanas, estudian danza folclórica y cantan en español, pero no lo hablan”, contó.

Esto mismo fervor por sus raíces, provoca que las personas en Estados Unidos critiquen su forma de vida, por lo que espera que esta historia muestra la realidad que sufren, lo complicado que es tomar una identidad y adaptarse. Además, desea que sea una historia que disfruten las familias enteras.

Este documental se estrena el seis de octubre en las salas nacionales. Se filmó durante tres visitas que hizo la cineasta con los Mejía, primero para plantearles la idea y lograr convencer a todos los integrantes, ya que se rodó en la época en la que el racismo estaba muy fuerte por la presión de Donald Trump.

La segunda visita fue para rodar cómo adoptan y celebran las dos festividades, Halloween y Día de muertos, dos tradiciones distintas pero que disfrutan por igual. La tercera fue la visita que hacen los 14 miembros de la familia a México, para celebrar las fiestas del pueblo mixteco.

