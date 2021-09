"Perfectamente Imperfecta": El libro de Kalinda Kano sobre las exigencias que recaen en la mujer

Luego de sufrir un ataque de pánico, Kalinda Kano descubrió que la ansiedad y el estrés acumulado habían provocado que su cuerpo manifestara la inconformidad de diversas formas hasta llegar a un punto de quiebre.

“A diferencia de la ansiedad, un ataque de pánico no lo ves venir, en ese punto crees que tu vida está completamente bien y de repente algo explota, por eso da tanto miedo. Lo mío, digamos, que fueron dos cosas juntas porque estaba ocurriendo una tensión y yo no lo estaba queriendo ver, no quería aceptar lo que me estaba ocurriendo”, cuenta en el capítulo estreno del podcast Literal.

De acuerdo con la autora, existen momentos en los que las personas entregan todo, hasta que llega un punto en que el “miedo debilita, vulnera y deja roto”; dicho miedo, en ocasiones, se manifiesta como el sufrimiento a sentirnos solos o incomprendidos, lo que termina por dar “el último golpe”.

Descubre más sobre la importancia de ser Perfectamente Imperfecta en el episodio completo de Literal:

La exigencia de ser una supermujer ideal y perfecta

En cuanto a las exigencias –que en su mayoría recaen en las mujeres– Kano dice que “la vida está tan llena de todo y es tan gratificante construirte, que el nivel de exigencia que nos ponemos es muy elevado, por lo que debemos conocer el punto en el que ‘no poder’ también es sano”.

¿Cuál es la mujer ideal? “Es importante aprender a priorizar, a veces me digo: a ver superwoman, ¡relájate!, nadie te va a dar más puntos al final del día, no hay forma. Se pueden hacer muchas cosas, pero cada una en su tiempo y es ese checking el que te va a cambiar el chip del día. Es conocerte para conocer tus límites”, aclara.

En cuanto a si las redes sociales podrían ser el problema por el que anhelamos la perfección, el estatus o el título de “superwoman”, Kano afirma que se trata más de cambiar la forma en que nos relacionamos con estas plataformas.

“Creo que tenemos que transformar la manera en la que vemos a las redes sociales, es algo muy nuevo y no hemos llegado a ese punto, pero yo lo interpretó como a la televisión, que sabemos qué es ficción y, entonces, tu mente separa al personaje de la persona real”, explica.

Sobre lo que representa el libro en su carrera, Kalinda agrega que se trataba de uno de sus deseos ocultos: “un deseo de que lo que llaman el bucket list”, por lo que representa poder ayudar a otra persona.

“El universo es muy sabio y Karina Macias, una de las editoras de Planeta, me contactó y preguntó si me gustaría escribir un libro, desde ahí todo surgió de una manera muy natural, fue lindo de plasmar”, cuenta.

Por: Melissa Moreno



Ficha Técnica

Libro: Perfectamente imperfecta

Autora: Kalinda Kano

Editorial: Planeta, 2021