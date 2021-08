México: Lejos del reconocimiento por la UNESCO en lista de Patrimonio Mundial

Después de la inclusión del exconvento de San Francisco de Nuestra Señora de la Asunción en Tlaxcala a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, México no tiene planeado sumar más reconocimientos del organismo en los próximos dos años. “Ni en 2022 ni en 2023 está contemplado que haya postulaciones de México a la lista”, afirmó Francisco Vidargas, subdirector de Patrimonio Mundial del INAH.

Este año, el país paso de la sexta a la séptima posición mundial con más sitios declarados (35) “porque de un tiempo para acá, India ha decidido estar inscribiendo sitios cada año, pero no nos causa problemas eso, México no usa la lista de patrimonio como escaparate, no estamos en una competencia internacional”. Aún así, la lista indicativa de México (que sirve para ir evaluando posibles candidaturas) conserva 21 sitios inscritos.

Muchos de ellos, señaló Vidargas, no concluiran el proceso y terminaran desechados. Aún así, existen bienes como la Ruta Wixárita por los Sitios Sagrados a Wirikuta, en San Luis Potosí, del que ya se concluyó el expediente, “y uno de los que más nos interesa”; el Anillo de cenotes del cráter de Chicxulub, Yucatán, para el que se evalúa la posible inclusión junto con el Gran Acuífero Maya y “ha despertado nuevamente, por parte del INBA, pero no al 100 por ciento, tratar de postular el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo”.

“No tenemos prisa en estar postulando sitios”, afirmó Vidargas. Tampoco se trata de un trámite sencillo. La UNESCO ha endurecido los requisitos: incluir un sitio en la lista indicativa es un proceso que puede durar dos años, “la postulación a Patrimonio Mundial en promedio lleva cuatro años. Antes bastaba con un documento de justificación de 8, 10 cuartillas, ahora se tiene que hacer casi un mini expediente técnico para demostrar que se tiene el valor universal y poderlo inscribir en la lista indicativa”.

El exconvento de Tlaxcala “se logró en dos años porque era una extensión”, pero el primer expediente presentado en 2004 era de 100 páginas; el segundo, de 2018, eran 130 y el último, de 2019, “terminó siendo de 300 páginas, más un plan de gestión de más de 200 páginas y tuvimos que agregar dos informes más de ICOMOS de 200 páginas”, señaló.

A DETALLE

México ingresó a la lista por primera vez en 1987, con seis sitios

Tampoco la SEmarnat tiene contempladas postulaciones naturales

La UNESCO recomienda postular ahora sitios mixtos o transfronterizos

Sonora prepara con Arizona, la postulación de la Ruta del Padre Kino

MAAZ