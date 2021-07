Tere Alarcón platica sobre sus sesiones en plataformas digitales

En un principio invitaba a un grupo pequeño de personas a tomar un café, para platicar de temas que tuvieran un fondo. De ahí comenzó la idea de Mi café con sentido.

¿Cuál era el objetivo?

Que fuera un café con sentido, que además de pasarla bien haya algo que te ayude, te engrandezca, te inspire, te emocione, te acompañe. Vivimos en un mundo de mucha actividad, pero luego esa actividad no tiene sentido ni para el que la hace ni para el que participa en ella.

¿De dónde viene el nombre?

Me encanta el café y siento que en mi época era reunirte, disfrutar, platicar. También siento que es algo que puedes tomar a solas, a mí me gusta darme mis tiempos para pensar y reconectar, y el sentarte con una taza de café me encanta. Siempre tengo un escenario parecido, me gusta que haya flores, siempre tengo velitas prendidas, mis tazas bonitas y a dónde voy busco que haya eso, es algo muy mío.

¿Crees que se aceleró el proyecto en la pandemia?

Sin duda, llegó a muchas más personas. Hay algunos videos que tienen mil vistas, y no es algo que hubiera pasado, que mil personas se vengan a tomar un café conmigo. También tenemos la ventaja de que lo pueden ver a la hora que quieran, muchas señoras me dicen que se juntan para oírlo. Al final siempre digo un poema o una reflexión que se pueden quedar, y luego se publican, es hacer reflexiones profundas de manera muy agradable y accesible.

¿Cuál fue tu mayor reto?

Hablarle a una pantalla en la que me veo a mí misma, porque cuando tú hablas estás viendo a las personas, les ves los ojos, si estás conectando, si se están aburriendo, y te estás comunicando con ellos. Primero hay que vencer la autoconciencia, porque si no, no conectas con el otro, y otra cosa también es imaginarte quién está del otro lado. Son reflexiones de inspiración, entonces el reto es conectar con el corazón, con el alma, con los sentimientos de alguien que no tienes ni idea de quién es, ni dónde está ni en qué situación.

¿Cuál crees que ha sido el sentimiento que más ha tenido la gente en esta pandemia?

Lo más difícil de manejar fue la incertidumbre, porque hay gente que pasó mucho miedo, otros que no, que pasaron muchas dificultades económicas y otras que no, hay gente que se sentía muy ahogada y otros que no, pero lo que siento que sí nos afectó a todos fue la incertidumbre, porque vivíamos en un mundo donde creíamos que todo lo teníamos controlado.

¿Qué viene para ti?

Voy a publicar dos libros, uno se llama Hogar dulce hogar, habla de cómo construir un proyecto para tener un hogar o remodelarlo, es todo comparado con una construcción. Y luego, a petición de todo mundo de las reflexiones y poemas finales que escribo, escogimos como 80 para que se queden con la reflexión, se va a llamar Café, reflexiones y algo más.

Por Begoña Cosio

