The Beatles: Así surgió el NOMBRE de la banda ¿Homenaje a Buddy Holly?

The Beatles es una de las agrupaciones más famosas de todos los tiempos. Al mismo tiempo, se erige como la más influyente dentro de la música popular. Sus canciones han abarcado a más de una generación y en la actualidad siguen siendo vigentes. Sin embargo, el nombre de la banda sigue siendo un misterio.

La historia del nombre de los Cuatro Fabulosos mantiene una estela incierta a lo largo de los años, pero es suficiente para volverse en blancos de creencias y ciertas teorías acerca de su origen. En sus inicios, John Lennon tenía una agrupación de nombre The Quarrymen, a finales de los cincuenta. Pronto incorporó a Paul McCartney y George Harrison.

Beatles con una A

Por la agrupación pasó Stuart Sutcliffe, un artista plástico que tocaba el bajo, quien podría ser una de las responsables de bautizar como The Beatles a esta agrupación. La popularidad llegó después de la incorporación de Ringo Starr en 1962 y el subsiguiente contrato con EMI para grabar su álbum debut.

Una de las versiones sobre el surgimiento del nombre tiene que ver con un encuentro que sostenían John Lennon y Stuart Sutcliffe cuando éste último le dio la idea de usar el nombre de un insecto para la banda, tal como lo había hecho Buddy Holly con su banda The Crickets (grillos). Sugirió la palabra beetle (escarabajo), pero Lennon no estaba tan seguro.

John Lennon utilizó la palabra Beatle para el nuevo nombre. Desde el inicio se relacionó esta palabra con los insectos, pero durante una entrevista para el periódico Mersey Beat, el vocalista afirmó que el nombre surgió después de una visión que tuvo en donde apreció a un hombre dentro de un pastel caliente quien le dijo que desde ese día llevarían el nombre de The Beatles con una A.

Lo más influyentes

El nombre representa un juego de palabras entre beetle y beat (ritmo), por lo que Lennon decidió juntarlas para darle mayor énfasis. Al mismo tiempo, beat también podría provenir de la literatura beatnik, que tanto éxito obtuvo a finales de los cincuenta. The Beatles publicó su primer álbum «Please, Please Me» el 22 de marzo de 1963 dando inicio a la carrera más influyente dentro de la música popular.

Por RODRIGO CASTILLO.