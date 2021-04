Simon and Garfunkel: Su ÁLBUM más AMBICIOSO que terminó separando al famoso DÚO | RESEÑA

El productor Roy Halee describió a «Bridge Over Troubled Water» como el álbum más ambicioso del dúo folk rock Simon & Garfunkel.

Nada alejado de la realidad. Los cantantes Paul Simon y Art Garfunkel forjaron una carrera llena de éxitos a finales de los sesenta que contó con hits como «The Sound Of Silence» (1966) y «Mrs. Robinson» (que formó parte del soundtrack de «The Graduate» en 1968).

El álbum

Sin embargo, a finales de la década el dúo atravesaba diferencias irreconciliables, Art se dedicó de lleno a la grabación del filme «Catch-22», por lo que se ausentó de las sesiones de grabación de «Bridge Over Troubled Water».

Por su parte, Paul Simon perfeccionaba las canciones del álbum. «The Boxer» fue el preámbulo al ser lanzado como sencillo a finales de 1969. La canción fue incluida en el álbum convirtiendo a Simon en letrista comparado con Bob Dylan.

Pero también hay canciones vivaces como «Cecilia», «El Cóndor Pasa (If I Could)» y la canción que da nombre al disco. También hay cortes dulces como «Bye Bye Love», «Baby Driver» y «The Only Living Boy In New York» (dedicada a Garfunkel).

El álbum fue publicado el 26 de enero de 1970.

Foto: Discogs.

Obra perdurable

Lo importante de «Bridge Over Troubled Water» es que es un trabajo accesible y adorable aunque uno no sea fanático del folk o el soft. Razón por la que lideró las listas de éxitos por más de 10 semanas en Estados Unidos y Reino Unido.

El último álbum de Simon & Garfunkel sigue cautivando por su mensaje y no por los conflictos internos entre los artistas.

Un disco que hay que tener.

Por RODRIGO CASTILLO.