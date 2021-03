¿Qué pasó el 29 de marzo? Nació Vangelis, talentoso compositor de bandas sonoras; te contamos su trayectoria

Un día como hoy, pero de 1943, nació en Volos, Grecia, Evangelos Odysseas Papathanassiou, más conocido como Vangelis, quien es un teclista y compositor griego de música electrónica, orquestal, ambient, new age y rock progresivo. Hoy en su cumpleaños, te contaremos un poco más acerca de su vida.

Vangelis es hijo de un pintor y una cantante. El talento lo heredó, pues a los seis años interpretó en público sus propias composiciones. Años después, experimentó con las nuevas tecnologías, lo que lo situó en la vanguardia musical de la época.

En 1968 Vangelis viajó a París y junto a Demis Roussos y Loukas Sideras, forman Aphrodite 's Child, publicando Rain and Tears (1968), desde ese año, hasta 1973 sacó varias publicaciones en conjunto e individual.

Un salto a la fama mundial

En 1974 se mudó a Londres, donde fundó su propio estudio de música y produjo seis álbumes en seis años. su música fue tan sonada, que lo invitaron a componer para filmes, y en 1981 ganó un Oscar a mejor banda sonora por Chariots of Fire. Para el cine compuso además: Blade Runner (1982), Missing (1982), Antarctica (1983) y Mutiny on the Bounty (1984).

En 2005, presentó la banda sonora de Alejandro Magno (Alexander), de Oliver Stone, rabajo ambicioso en el que su sonido se mezcla con el de una orquesta sinfónica.

Es tan prolífico que prácticamente cada año sacó material nuevo. En 2008 se volvió a hablar de él, pues compuso tres piezas musicales, tituladas Sanctus, In Aeternitatem y Humanum Est, para un filme documental sobre Juan Pablo II.

En la actualidad sigue componiendo y ha desarrollado una carrera paralela como pintor, y ha realizado varias exposiciones internacionales. Su aporte a diversos proyectos de interés cultural le han afianzado como una personalidad de considerable peso mediático especialmente en su Grecia natal. Como dato curioso, en su honor la Unión Astronómica Internacional dio su nombre a un asteroide: el (6354) Vangelis.​

msb