Conoce el festival de cine que enaltece el trabajo de las mujeres en el séptimo arte

Con la intención de celebrar la creación de las mujeres en el ámbito del séptimo arte nació Femme Revolution Film Fest, un festival que exhibe una serie de filmes nacionales e internacionales, priorizando aquellos que son escritos, dirigidos y protagonizados por mujeres.

De acuerdo con Ingrid Rodea, directora del festival, este nació en 2019 luego de reflexionar acerca de los contenidos cinematográficos, pues algunos de los que se presentan en este tipo de evento o son de grandes directores o muestran a la mujer siempre en el mismo papel.

“Parece que en la cinematografía las mujeres siempre perdemos frente a la pantalla, y como así había sido siempre, se naturalizó”.

“Eso me llevó a una reflexión y me empecé a cuestionar y luego de un año de seguir una línea de investigación noté que algo no se estaba diciendo y algo no se estaba creando, siendo el feminismo un elemento de respuestas a estas preguntas”, dijo Rodea.

De la necesidad de expresar lo que las mujeres estaban diciendo y creando, el festival lanzó la primera convocatoria en 2019, con la cual recibieron más de 4 mil materiales de 132 países.

“Somos primer festival internacional de cine en la Ciudad de México que celebra la creación femenina en todos los ámbitos de la industria cinematográfica, pero ante la pandemia decidimos adaptarnos, por lo que llevamos el festival a lo digital”, contó.

El festival, que cuenta con una selección de más de 30 filmes, permanece hasta el 13 de abril, en su plataforma digital.

“Nuestro objetivo es ayudar a disminuir la brecha de género dentro y fuera de la pantalla impulsando la exhibición de películas que aportan a la industria cultural y del entretenimiento personajes femeninos diversos, libres de estereotipos”, finalizó Ingrid Rodea.

Por Azaneth Cruz

