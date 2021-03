María Sabina y la VISIÓN que tuvo Jim Morrison durante su VIAJE ASTRAL ¿Cómo influyó en The Doors?

Para nadie es secreto que Jim Morrison, la figura más importante del legendario grupo de rock The Doors, fuera tan apegado a las ideas del cosmo y la energía, incluso parte de sus canciones reflejan las ideas y visiones míticas del universo que llegó a tener, aunque mucho se diga que se debieron gracias a sus excesos y exploración de drogas psicológicas.

Durante su infancia, un hecho que marcó su vida para siempre fue cuando viajaba con su familia y el pequeño Morrison presencio un accidente en el que una comunidad de indios nativos en Estados Unidos estaba incendiándose, hecho que lo marcó para siempre y aunque su propia hermana asegure que era parte de sus "mentiras", en alguna entrevista aseguró que vio las almas de los indígenas descender al cielo.

María Sabina

durante su visita a México, el Rey Lagarto tuvo una obligada visita a Oaxaca en la que visitó a la ya famosa sacerdotisa de los hongos, María Sabina, ya que ella le ayudó a tener un viaje espiritual con ayuda de los hongos alucinógenos o "niños santos" en el que Jim quedó totalmente sorprendido y su vida dio un giro completamente diferente.

Después de la visita a México, la cosmovisión del intérprete de Love me two times cambió para siempre, desde que visitó las pirámides en Teotihuacán , paralelo a su inevitable decadencia personal debido al abuso de sustancias, el desamor y el sobrepeso del cantante, María Sabina fue para él una luz al final del túnel, sin embargo, tiempo después el Rey Lagarto fallecería de una aparente sobredosis.

Psicodelia

Durante la década de los 50's y 70´s el movimiento hippie y la exploración de sustancias con efectos alucinógenos comenzaron con el boom de los "viajes astrales", sin embargo, la chamana mexicana María Sabina Magdalena García tomó una gran relevancia y popularidad gracias al escritor, micólogo y banquero Robert Gordon Wasson que fue el principal proyector a nivel mundial de Sabina.

La época de descubrimientos de Jim Morrison las drogas más favoritas para el rey lagarto eran el peyote, la marihuana y el LSD y las afectaciones a su vida personal, sin embargo gracias a esta "exploración" podemos disfrutar de grandes éxitos, como Riders on the strom o Light my fire, que si duda, son un legado inmortal de la banda.

