SEP hace importante anuncio para escuelas de secundaria en Veracruz; venderá estos nuevos productos

A partir del sábado 29 de marzo, las tiendas escolares deberán quitar de sus anaqueles toda la comida “chatarra” y garantizar que se comercialicen frutas, verduras y demás productos naturales, adelantó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, durante su visita a la ciudad de Xalapa, la capital de Veracruz.

A su llegada al Museo Kaná para la inauguración del Foro de Consulta para la Formulación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, junto con la gobernadora Norma Rocío Nahle García, el funcionario federal advirtió que los planteles educativos que incumplan las disposiciones oficiales serán acreedores a sanciones.

“Ahora sí tenemos la posibilidad de sancionar, no queremos estar persiguiendo, es un tema de educación, de conciencia, pues en la Nueva Escuela Mexicana en los libros de texto, uno de los ejes articuladores es vida saludable”, expresó en la entrada al mencionado museo, ubicado sobre la avenida Rafael Murillo Vidal de la capital veracruzana.

Tiendas escolares deberán vender frutas y verduras

Mario Delgado aclaró que las cooperativas escolares no desaparecen, pero tendrán que realizar cambios en la venta de sus productos, con el objetivo de que no se venda comida sin valor nutricional en las escuelas del país.

Reiteró que a partir del próximo sábado 29 de marzo ya será obligatoria dicha situación para todas las escuelas de educación básica, media superior y superior, tomando en cuenta que la Encuesta Nacional de Salud y Alimentación reveló que hay 5.7 millones de estudiantes, con edad de entre 5 y 11 años, que tienen problemas de obesidad o sobrepeso y 10.4 millones de estudiantes, entre los 12 y 19 años.

Trabajan en beneficio de la salud de los estudiantes

FOTO: Juan David Castilla

“Las tienditas no van a desparecer, van a seguir, lo que queremos es que ya no vendan comida chatarra, todos esos productos que tienen cero valores nutricionales, un alto contenido calórico, sodio y grasas, eso no le hace bien a los niños, queremos que esa comida chatarra ya no se venda, ni los refrescos”, agregó.

Las autoridades educativas buscan que las escuelas oferten productos naturales, como frutas y verduras. Además, el estado de Veracruz es un ejemplo de cómo se elaboró la estrategia, enfatizó el Secretario de Educación Pública.

El programa “Vida Saludable en las Escuelas” tiene la finalidad de combatir la obesidad; el sobrepeso; la prevención de las adicciones; la salud mental, bucal, visual; y promover la actividad física o las prácticas deportivas.

La SEP labora fuertemente para evitar la venta de comida procesada y con bajo valor nutricional en los espacios escolares, pues son todos aquellos que tienen los sellos establecidos en la Norma-051, con exceso de sales, azúcares y grasas, que son dañinos para la salud.

SEP lanza campaña contra el fentanilo

Mario Delgado también dio a conocer en Veracruz que se implementará una campaña permanente durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo , para evitar que las niñas, niños y jóvenes del país tengan acceso a las drogas como el fentanilo y otras variantes.

En conferencia de prensa, el funcionario destacó que se distribuirán cerca de un millón de guías a docentes para el combate de la drogadicción. Además, recordó que la Presidenta de la República instruyó que, a través de la dependencia educativa, se plantearía una estrategia donde los profesores, cada semana, por un espacio de 15 minutos, realicen charlas con los estudiantes referente al riesgo del consumo de drogas. Reparten guías para la entrega de becas Rita Cetina

FOTO: AP

“Es una campaña del gobierno de la República que ha instruido la presidenta que va a durar los seis años por la importancia que tiene el evitar que lleguen las drogas a las y los jóvenes, el primer capítulo de esta campaña va enfocado al fentanilo por la gravedad de esa droga, la toxicidad, la dependencia que genera”.

Las guías serán distribuidas en las asambleas para la entrega de las becas “Rita Cetina” en todos los estados del país, a partir de marzo próximo.

“Pidió la presidenta que no solo lleguemos a los maestros para que ellos hablen con los niños y niñas, necesitamos a los padres y madres que son nuestros aliados estratégicos en esta campaña, también se han impreso 10 millones de guías para padres y madres de familia que vamos a empezar a entregar en las asambleas donde se van a entregar las Becas Rita Zetina”.

Finalmente, Delgado Carrillo indicó que también se tienen programadas actividades informativas en todas las escuelas del país sobre la problemática y los riesgos del consumo de drogas.

