¿Costco aumentará el costo de sus membresías en 2025? Esto es lo que se sabe

Tras el arranque de enero, cientos de socios de Costco se han cuestionado si la reconocida cadena de supermercados de mayoreo aumentará el precio de sus membresías para el 2025, por ello, en esta nota te diremos cuál es la información oficial que circula en torno a este tema, además, te diremos cuáles son las tarifas que están vigentes, así como los beneficios exclusivos que obtienen los clientes de la marca.

Como bien se sabe Costco es una marca de origen estadounidense, sin embargo, fue en el año de 1991 cuando la cadena llegó a México y desde entonces ha experimentado un crecimiento exponencial hasta el grado de consolidarse como una de las marcas líder en el ramo de los supermercados y esto se debe en gran parte a su sistema de membresías, el cual, permite que sus clientes puedan comprar productos en presentaciones exclusivas, además, ofrece un atractivo sistema de recompensas.

Costco ha ganado una gran popularidad en los últimos años gracias a sus pasteles, dumplings y sus roscas de reyes. Foto: www.costco.com

¿Costco aumentará el precio de sus membresías para el 2025?

Hasta el corte de esta redacción Costco no ha emitido información oficial referente a un aumento en el precio de sus membresías durante el 2025, lo que significa que sus tarifas se mantendrán tal y como cerraron el 2024, sin embargo, esto no significa que no incremente el precio de la anualidad durante los próximos meses, por lo que se recomienda mantenerse atentos a los anuncios que la cadena de tiendas de mayoreo realice a través de sus canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las membresías de Costco y qué beneficios ofrecen?

Costco ofrece distintos tipos de membresías para sus socios del territorio mexicano, la primera de ellas es la membresía dorada, cuyo uso es sugerido para personas sin actividad empresarial, la segunda se trata de la membresía de negocio y su adquisición se sugiere a personas con actividad empresarial que requieran facturar sus compras, además, para ambo tipos de membresías existe una opción “Ejecutiva”, la cual, ofrece beneficios extra a los socios como el 2% de recompensa sobre el total anual de las compras realizadas sin impuestos.

Las membresías de Costco tienen una vigencia de un año. Foto: www.costco.com

Estos son los precios vigentes de las membresías de Coscto en enero de 2025:

Membresía Dorada: 600 pesos de anualidad

Membresía Dorada Ejecutiva: Mil 200 pesos de anualidad

Membresía Negocio: 600 pesos de anualidad

Membresía Negocio Ejecutiva: Mil 200 pesos de anualidad.

Entre los beneficios que tienen los socios de Costco son examen de la vista profesional sin costo, limpieza de lentes y ajuste de armazón sin costo, examen de audiometría sin costo, mantenimiento preventivo de auxiliares auditivos, compra en línea, recoge en tienda, productos exclusivos en tienda.

¿Cuáles son los requisitos para obtener una membresía de Costco?

De acuerdo con la información disponible en el portal de Costco, las membresías que ofrece se pueden solicitar en línea o de forma presencial en cualquiera de sus sucursales y para obtener una, además de cubrir el monto de la misma, el solicitante debe cubrir los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad

Presentar identificación oficial con fotografía

Presentar comprobante de domiclio

