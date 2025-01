COSTCO retira de EMERGENCIA un popular MEDICAMENTO para la GRIPE, aseguran que está contaminado

A través de un comunicado de prensa, emitido en redes sociales, la cadena de supermercados Costco ha dado a conocer que estará retirando de todas sus tiendas estadounidenses un famoso medicamento contra la gripe, esto debido a que se descubrió que estaba contaminado con un agente extraño, el cual podría causar severos daños a la salud de los y las consumidoras. En este sentido, la tienda ha recomendado a las personas revisar en caso de haber comprado este producto en días recientes.

La tienda mayorista aclaró que el medicamento que actualmente está siendo retirado de todas sus sucursales es Kirkland Signature Severe Cold & Flu Plus Congestion, el cual se distribuyó en los establecimientos ubicados al oeste y sudeste de Estados Unidos. Aunque hasta ahora no se han reportado personas enfermas por ingerir este medicamento, Costco teme que sus clientes pudieran enfermarse, por lo que recomiendan no ingerir este tratamiento.

"Por precaución, LNK ha iniciado un retiro del mercado debido a la liberación y envío accidental de un código de lote específico que fue rechazado debido a una posible contaminación con material extraño", se lee en el comunicado emitido por la tienda mayorista. En el mismo documento, Costco precisó que el medicamento que no debe ser ingerido está marcado con el número de lote P140082 y estuvo a la venta desde el pasado mes de noviembre de 2024.

¿Por qué están retirando el medicamento para la gripe?

Este es el medicamento que no se debe ingerir. Foto: Costco.

Con el objetivo de que las personas no se enfermen y no consuman el medicamento antes mencionado, Costco ha invitado a sus clientes a revisar si tienen el producto afectado en sus casas y de ser así se les solicita que acudan a su tienda mayorista más cercana y entreguen el medicamento; una vez que la devolución se haga, la tienda le regresará a las personas el dinero que gastaron por comprarlo y así puedan recuperar su inversión.

La tienda agregó que, hasta ahora, ninguna persona ha presentado problemas asociados al uso del medicamento, pero aún así se insta a los clientes con problemas o dudas a llamar a LNK International Inc. al 1-800-436-9391 o enviar un correo electrónico a complaints-inquiries@lnkintl.com, donde recibirán la atención necesaria. De igual manera, Costco recalca la importancia de verificar los lotes de los medicamentos y regresar a las tiendas el lote contaminado en caso de tenerlo.

Costco también retira huevos contaminados

También se retiró un lote de huevo contaminado con salmonela. Foto: freepik.

Aunado al retiro masivo de este medicamento, Costco también está retirando un lote de huevos que se vendieron en los estados de Alabama, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee a partir del 22 de noviembre. Según la cadena, estos alimentos eran provenientes de Handsome Brook Farms, con sede en Nueva York, pero se vendieron por error.

Aparentemente el proveedor no tenía pensado vender esos huevos puesto que estaban contaminados con la bacteria salmonela, pero por "error" fueron empaquetados y distribuidos en las tiendas. En este sentido, la tienda advierte que estos productos serían extremadamente peligrosos para la salud por lo que se recomienda no ingerirlos.

