The Beatles: ¿John Lennon vio su MUERTE durante un encuentro con MARÍA SABINA en MÉXICO?

La leyenda cuenta que a finales de 1969, John Lennon y George Harrison llegaron a Oaxaca con la finalidad de conocer a la sacerdotisa y chamana María Sabina. La curandera tenía la fama de ser la experta en hongos alucinógenos más respetada del mundo. En ese momento, la cultura de occidente atravesaba el fenómeno de la psicodelia, donde las drogas jugaron un papel determinante para conocer el interior de las personas.

Algunas teorías señalan que los integrantes de The Beatles no fueron los únicos que visitaron a María Sabina en su apartada casa en la sierra de Huautla, pues personalidades como Bob Dylan, Jim Morrison (integrante de The Doors) y Pete Townshend (guitarrista de The Who), también acudieron a los servicios curativos que ofrecía la curandera a través de sus hongos alucinógenos.

De acuerdo al libro 'The beauty of the primitive: Shamanism and Western imagination', del autor Andrei A. Znamenski, María Sabina describió que un par de turistas, un hombre rubio y una mujer de aspecto oriental acudieron a su casa para un viaje de hongos. Tras el trance, este sujeto dijo en español que había visto su muerte. A continuación dejó unos dólares acompañados de una pequeña nota que decía: John Lennon.

¿Presagio?

Pero este no es el único rumor que corre la figura de The Beatles en México. En el libro 'Vida de María Sabina', escrito por el autor Álvaro Estrada, se apunta que durante el verano de 1969, una avioneta Cessna aterrizó en Oaxaca que transportaba a Carlos Ávila Camacho, George Harrison y John Lennon así como una antropóloga de nombre Brenda. De acuerdo a este relato, se hospedaron en la Posada Rosada y tras un cigarro de marihuana salieron en busca de María Sabina.

Al encontrarla, la sacerdotisa se encontraba agotada debido a un trabajo realizado previamente aquel día, por lo que los cito a la noche siguiente. Ante su desesperación, los integrantes de The Beatles no quisieron esperar y prosiguieron su búsqueda de hongos. Dieron con Josefina Terán, quien a cambio de una buena paga, les organizó un viaje alucinógeno.

Durante el viaje, John Lennon tuvo un viaje muy intenso que lo obligó a salir corriendo de la pequeña choza mientras repetía que no iba a permitir que lo mataran. Después de un momento, se pudo tranquilizar y el trance continuó. Lennon, Harrison así como Carlos Ávila Camacho y Brenda salieron de Oaxaca y se rumora que en su viaje para conocer el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, descansaron en la comunidad de Tepetlixpa y posteriormente abandonaron tierras mexicanas.

Como es sabido, John Lennon murió asesinado de cuatro disparos el 8 de diciembre de 1980 en la entrada del edificio Dakota, en donde se encontraba su residencia, en Nueva York.

