Arte emergente: Claudine Exumé (Tizo)

A los 18 años tuvo la oportunidad de ser aprendiz de Richard Barbeau, con quien aprendió las bases de la pintura figurativa, al mismo tiempo que tomó clases. Estudió Artes Plásticas en Ciudad de México e hizo una estancia en Grand Central Academy of Art en Nueva York.

A lo largo de su carrera ha tenido exposiciones, entre las cuales se encuentran Vèvè en la Galería FORVM, Despertar en el Espacio Cultural Alianza Francesa de Morelia; además ha sido docente.

Su obra busca compartir sus raíces y su cultura. Pretende cambiar la narrativa y celebrar la identidad de la raza negra por medio de un trabajo figurativo que explora la sensualidad de diferentes tonos de piel, la fuerza de las pinceladas y la composición de la obra a partir de sus colores y texturas.

¿Cómo definirías lo que haces?

Doy voz a un país marginado en la expresión de su cultura, su historia y su sociedad. Busco mostrar de este país, la cara que poco se ve; la riqueza de su cultura, la fuerza de esta diáspora africana que siglos atrás supo indicar el camino a la liberación. En mi pintura no sólo encuentro una pasión, sino una vocación por contribuir en mantener viva la memoria de mi país.

¿Dónde encuentras tu inspiración?

Me llama mucho la atención la vida rural haitiana, rudimentaria, pero más sencilla, con un ritmo de vida mas tranquilo, donde se pueden apreciar comportamientos tradicionales de un haitiano en su estado puro. Me inspiran las escenas en el mercado y las mujeres lavando la ropa por el río. Los niños que siempre buscan cómo divertirse con lo poco que tienen. Pero sobre todo las miradas sinceras, las expresiones en rostros transparentes y que se muestran como son. Viviendo fuera de mi país por más de 14 años, es importante poder mantener vivos los recuerdos. Me inspira mucho el contexto social haitiano y trato de posicionarme siempre a mí misma como artista y como mujer negra en medio de todo esto.

¿Cómo describirías tu proceso?

Comparo mi proceso a un ritual Vudú, que representa la forma más pura de conectar y comunicar el pasado con el presente, y sin ataduras, a las emociones. Cuando pinto, doy rienda suelta a todas las energías. Es el espacio donde puedo ser yo y cada obra es el resultado de un ritual donde lo espiritual, el pasado y el presente están en comunión.

