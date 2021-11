México y la Expo 2020 Dubái, un sueño hecho realidad

Una de las reuniones más emotivas que he presenciado fue cuando México reconfirmó su participación en la Expo 2020 Dubái. Corría el mes de abril de 2021 y la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería mexicana, Martha Delgado Peralta, viajó a Dubái para reunirse personalmente con la ministra de Cooperación Internacional y directora general de la Expo 2020 Dubái, Reem Al Hashimi. Dos mujeres empoderadas buscando las mejores soluciones para que nuestro país pudiera participar satisfactoriamente en lo que ha sido el primer evento internacional en la transición de la pandemia de COVID-19. En ese encuentro dos aseveraciones me quedaron grabadas: la ministra Reem no podía concebir una exposición universal, en este caso la Expo 2020 Dubái que ella ha encabezado, sin la participación de México. Por su parte, la subsecretaria Delgado reiteró a la ministra Reem que la voluntad, decisión y visión de los Emiratos Árabes Unidos fue determinante para llevar a cabo una exposición universal en el contexto de la pandemia.

DESFILE DE MÉXICO. En Expo 2020 Dubái. Foto: Luis Carrillo.

Es así cómo, a pesar de las grandes dificultades que la COVID-19 impuso a todos los países que participan en la Expo Dubái, incluyendo al flamante anfitrión, ahora contamos con una extraordinaria plataforma para promover a México por un periodo de seis meses.

Expo 2020 Dubái es la primera exposición universal realizada en un país de Medio Oriente. Con todas las normas de seguridad que los organizadores han establecido de manera muy estricta para mantenernos protegidos contra el virus SARS-CoV-2, todos los días transitamos por un espacio donde la reunión presencial vuelve a ser parte de nuestra vida cotidiana y donde la interacción con 191 países y más de 40 instituciones internacionales nos ofrece una vitrina de diálogo e interacción en beneficio del desarrollo de México.

La participación de México en la Expo Dubái no sólo se ha dado mediante un cuidadoso y muy bien conceptualizado pabellón, que representa valores muy emblemáticos de la cultura mexicana y cuya calidad y calidez destaca desde el primer encuentro; también se ha caracterizado por desarrollar un amplio programa cultural tanto en las instalaciones de la Expo como en otros pabellones y en los emiratos de Abu Dhabi y Sharjah. Pocas veces, en el ámbito de las exposiciones universales, se ha dado cita el gran talento mexicano desplegado en lo que constituyó la Semana de México en la Expo 2020 Dubái, aunado al espacio que se ha otorgado a los grandes diseñadores mexicanos de moda y textiles.

Hemos tenido artistas de la talla de Javier Camarena, Lila Downs,

EMB. FRANCISCA E. MÉNDEZ ESCOBAR Y MARTHA DELGADO PERALTA. Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, SRE. Protocolo oficial en la Semana de México en Expo 2020 Dubái. Foto: Luis Carrillo.

el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, la gran bailarina Elisa Carrillo, la Sonora Santanera y numerosas manifestaciones artísticas de enorme valor cultural. Como si fuera poco, por primera vez en aguas del Golfo Arábigo estuvo presente el Caballero de los Mares, el emblemático Buque Cuauhtémoc. Con su arribo al puerto Rashid, en Dubái, quedó oficialmente inaugurada la Semana de México, que posteriormente se cerraría con un elegante zarpe del navío, ondeando una gran bandera mexicana.

No menos importante ha sido la sección de negocios del Pabellón de México que trabaja intensamente para aprovechar todas las plataformas de negocios que se generan en exposiciones universales de esta naturaleza, a fin de reforzar los esfuerzos en la reactivación de nuestra economía. El marco de esta activa promoción no podía ser mejor, Dubái, como un gran hub internacional de pasajeros y mercancías y en el contexto de una relación bilateral pujante y con mucho futuro entre México y los Emiratos Árabes Unidos.

Como mexicana y como embajadora de México en los Emiratos Árabes Unidos no puedo sentir más que gratitud y orgullo por toda la suma de esfuerzos y voluntades que han hecho posible una presencia digna, sólida, articulada y decisiva de México, que no hará más que abonar al desarrollo de nuestro país y los mexicanos.

Por Francisca E. Méndez Escobar, Embajadora de México en Emiratos Árabes Unidos

