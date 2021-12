La literatura construye mundos y transforma generaciones: Fernanda Trías

La visión femenina, futurista, catastrófica, transformadora, estimulante y positiva que abre otros mundos a las nuevas generaciones, es la búsqueda de la escritora uruguaya Fernanda Trías, ganadora del premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz, en la edición 35 de la Feria Internacional del Libro.

“La literatura en general siempre está construyendo mundos posibles, en la medida en que las escritoras abordan temas que no estaban tan trabajados porque eran temas que no se consideraban literarios o que incluso las escritoras que estaban publicando hace décadas no se metían en esos temas porque a nadie le interesaba publicarlos, ni leerlos. Ahora escritoras están interesadas en tocar las maternidades, traen a la mesa la maternidad compleja y no idílica. Esto le permite a las lectoras jóvenes entender que hay otros mundos, otras maneras de posible de ser mujer y madre, una cantidad de emociones en ocasiones contradictorias”.

La novela de ciencia ficción Mugre Rosa llega a ser premonitoria a la pandemia de COVID-19, ya que narra lo que viven una mujer y un niño encerrados en un apartamento para sobrevivir a una sustancia extraña que contamina el aire a su alrededor. En el centro de la novela está una historia humana dentro de la catástrofe.

“Mugre rosa fue premonitoria de la pandemia, en cierto ángulo se puede leer de esa manera. Una crisis sanitaria como la que hemos estado viviendo era algo anunciado, latente, se sabía que podía ocurrir en cualquier momento por la manera en como nos estamos relacionando con el medio ambiente. Eso genera un hervidero de posibilidades para que virus entre los animales muten y lleguen a los seres humanos. Habíamos tenido conatos de pandemia con la gripe aviar y porcina que no había llegado a estas dimensiones (global), pero eso de alguna manera estaba ahí, era una bomba de tiempo. Una pandemia era inevitable y podía ocurrir en cualquier momento, la pandemia de la gripe española no iba a ser la única”.

En su obra, Trías relata también las complicaciones que viven las mujeres no sólo en su alrededor sino hasta en sus propios pensamientos, que en ocasiones son hasta contrastantes en sí mismos. Además no son remuneradas, ni valoradas por la sociedad, tal es el caso de las diversas formas de maternar, las labores domésticas y educativas en casa.

“Es un rol que recae en las mujeres, un rol no remunerado y no reconocido, generalmente no se ve el trabajo extra, el de los cuidados. Me interesaba plasmar en la novela, las distintas maneras de maternar o de relacionarse con el niño de la novela. Ahí hay varios espejos que están hablando de las distintas maneras de ser madre, no solamente la biológica, la maternidad sustituta, que la maternidad se elige y que los niños también eligen a quienes consideran sus madres más allá de los lazos sanguíneos. Yo sabía que esta era la novela de ‘la madre’, así como ‘La azotea’ era la novela del padre”.

“Sor Juan es la patrona, fue la primera que levantó la voz donde podía hacerlo contra las violencias patriarcales que no le dejaban hacer lo que quería. Ella estaba enamorada de las letras”, dijo.

