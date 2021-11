Más Oaxaca en el mundo y más del mundo en Oaxaca

Hoy en día, muchas personas tienen en claro que la cultura mexicana no se entiende sin Oaxaca. Pero no todos saben que la razón no se encuentra únicamente en el glorioso pasado de sus pueblos originarios, sino también en el presente de las y los oaxaqueños, quienes con su creatividad, talento y esfuerzo están haciendo del estado sureño el paraíso con el que ahora sueñan miles de personas que asistieron a la Expo 2020 Dubái.

La presencia de Oaxaca en este evento mundial dejó en claro que Oaxaca lo tiene todo: paisajes hermosos, una cultura vibrante y una gran diversidad de recursos naturales que explican, entre otras cosas, la maravilla de su gastronomía y la belleza de sus tradiciones.

El nuevo gran centro logístico de América

En las mesas de trabajo que se instalaron en el marco de este evento, inversionistas de todo el mundo coincidieron en que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que conectará a los océanos Atlántico y Pacífico, está llamado a ser el centro logístico más importante de América con sus dos puertos de altura, ferrocarril, autopista y zonas industriales.

“El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec será la nueva plataforma del sureste para generar un nuevo motor de crecimiento, el cual se proyecta generará más de 500 mil empleos en los siguientes 20 años, con una inversión total por encima de los 20 mil millones de dólares”, explicó el gobernador Alejandro Murat ante diversos grupos de inversionistas para conseguir atraer a la entidad el capital necesario para la generación de nuevos empleos.

Infraestructura que conecta

La riqueza de Oaxaca tiene como pilar su diversidad cultural y biodiversidad, misma que resulta de una geografía imponente que ha dejado de significar aislamiento y separación gracias a la voluntad de

los gobiernos estatal y federal por invertir en obras que unen los pueblos y los territorios, como las carreteras que conectarán la capital del estado con

la región de la Costa y el Istmo de Tehuantepec, abriendo nuevos corredores turísticos y agroindustriales que darán aún más dinamismo a la economía oaxaqueña.

El gobernador Alejandro Murat pudo dar a conocer ante los inversionistas asistentes a la Expo el sentido profundamente social de estas magnas obras de infraestructura que no dieron la espalda a las pequeñas comunidades atravesadas por su trazo, sino que se han convertido en fuentes de empleo y en la garantía de un mejor futuro para sus habitantes.

PLAN. Presentación del Corredor Interoceánico. Semana de México en Expo 2020 Dubái. Foto: Luis Carrillo.

Los productos oaxaqueños que atraen la atención del mundo

Mezcal

En los últimos años, la industria oaxaqueña del mezcal ha tenido un crecimiento sin precedentes. Y es que, del total de la producción nacional de esta bebida milenaria, Oaxaca aporta más del 90 por ciento que se traduce en cerca de 6.4 millones de litros.

Además, el mezcal oaxaqueño es el que más demanda tiene en todo el mundo, pues 79.4 por ciento de la producción exportable es de Oaxaca: más de 4.7 millones de litros valorados en 246 millones de dólares. Hoy en día el mezcal oaxaqueño llega a 75 países. Apenas en 2020 se abrieron nuevos mercados como Vietnam, Estonia, Jamaica y Nicaragua.

Gracias a este crecimiento, apuntalado por acciones de protección y difusión, ha mejorado significativamente la calidad de vida de más de 48 mil familias oaxaqueñas, cuya economía depende de este sector y que habitan en comunidades rurales e indígenas.

Café

El café oaxaqueño ha ganado fama internacional gracias a la dedicación de miles de productores que cuidan la calidad de los procesos de producción con el mismo afecto con que conservan las tradiciones de sus ancestros.

Hoy, Oaxaca exporta anualmente casi 60 mil toneladas de café pluma a Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Canadá y Francia. Con ello, la entidad ratifica su posición como el cuarto productor de este aromático en el país, junto a Chiapas, Veracruz y Puebla; además de ser pionero en la producción de café orgánico.

Por Gobierno del Estado de Oaxaca

PAL