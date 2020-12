Un país sin palabras, el arte es la clave

Con el arte no solo se retrata el mundo y también se le puede cambiar. Las reflexiones de una pintora que ha observado violencia extrema en la guerra y la pobreza, a través del arte encuentra una forma de modificarse a sí misma y su entorno. Esas reflexiones son útiles para los mexicanos en este tiempo de pandemia COVID-19 explica Karina Hurtado en entrevista con El Heraldo de México.

“El arte es importante, no solo para la salud mental sino también para generar procesos de encuentros, empatía a pesar de estas nuevas medidas sanitarias y digitales. No todas las personas tienen acceso a los aparatos tecnológicos pero quienes tenemos esta posibilidad podemos distraernos y olvidarnos un poco del encierro. Hoy ha sido valioso el arte. ¿Qué haríamos en el confinamiento sin la música, sin la lectura, sin las películas?

Es muy triste que no se valore el trabajo de esta comunidad cultural que alimenta el alma y el espíritu de la gente. De pronto es doloroso que como creador te quedes sin palabras ante el silencio del gobierno. No hay propuestas para que se siga realizando el trabajo y se ayude a las personas a ver con colores y que no sea tan triste. El arte siempre ha sabido abrirse camino. El arte es una posibilidad de maravillarnos, encontrarnos, ser empáticos, entender al mundo y acceder a otros niveles”.