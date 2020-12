Banksy plasma nueva obra referente al COVID-19 en calle de Bristol, en Inglaterra

Usuarios de internet comenzaron a compartir la tarde de este jueves una nueva obra que el artista callejero Banksy plasmó en una calle inclinada de Bristol, en Inglaterra, a la cual tituló en su cuenta de Instagram “Aachoo!”.

La obra muestra a una mujer que derivado de la intensidad del estornudo suelta su bastón y cuya dentadura sale volando por el aire.

Con la publicación realizada en sus redes, Banksy confirmó que la obra que se encuentra plasmada en esa pared es de su autoría, como los internautas lo sospecharon.

Esta obra se suma a otras que el artista ha realizado durante la pandemia de COVID-19 como “Si no llevas máscara, no has entendido nada", la cual muestra a unas ratas estornudando e invadiendo el interior de un vagón del metro el Londres; o el dibujo “Game Change” que realizó para expresar su gratitud al personal sanitario del hospital de Southampton, en Inglaterra.

Además, de la intervención en el baño de su casa, en cuyas paredes se aprecia a nueve ratas que se columpian y utilizan los productos que se hallan en la habitación, como el jabón, el papel higiénico y la pasta de dientes.

Por: Azaneth Cruz