Librofest 2020 viene cargado de mucho rock, pero será virtual

Del 19 al 30 de octubre se llevaru00e1 a cabo el Librofest 2020 de forma virtual, organizado por la Universidad Autu00f3noma Metropolitana (UAM). Este au00f1o tendru00e1 como invitado de honor al estado de Queru00e9taro, y la temu00e1tica seru00e1 Ciencia y sociedad en tiempos de emergencia. El Librofest 2020 incluiru00e1 presentaciones de libros, actividades culturales y acadu00e9micas, cursos, talleres y exposiciones. En el apartado artu00edstico, contaru00e1 con conciertos de rock, como el de La Gusana ciega, asu00ed como conciertos de mu00fasica acadu00e9mica, orquesta de Big Band, trova, boleros y mu00e1s. Para mu00e1s informaciu00f3n, visita: www.librofest.com