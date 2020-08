Regreso a clases: 11 tips para mantener la concentración en clases a distancia

Este lunes 24 de agosto 30 millones de estudiantes regresan a clases y darán comienzo a un nuevo ciclo escolar bajo la modalidad de clases a distancia, debido a la pandemia de Covid-19 que afecta a México y el mundo.

Sin duda, la emergencia sanitaria decretada desde inicios de año ha cambiado la forma de relacionarnos socialmente así como la forma de aprendizaje, la cual ahora tendrá que ser a través de internet, televisión o radio.

Para todos los niños, jóvenes y adolescentes que este lunes retoman sus clases, quizás, dejando de lado brechas como la falta de Internet, computadora e insumos básicos, mantener la concentración y no perder el hilo de las clases puede ser lo más difícil.

Al estudiar en casa tras un monitor o pantalla estar concentrado puede convertirse en una tarea muy difícil de conseguir, más aún en niños pequeños, por ello te presentamos una serie de consejos para mantener la concentración en tus clases a distancia.

Busca y crea tu ambiente indicado

Preparar un espacio exclusivo para tomar clases, estudiar y hacer tarea, esto es fundamental. Si entre tus posibilidades puedes colocar un escritorio donde quepa tu computadora, un cuaderno, botella de agua y una luz o lámpara de apoyo, te será muy útil para motivarte y no perder la concentración. También es muy importante que pidas a tus amigos y familiares, que aprendan a respetar tu espacio y horario de estudio.

La organización es tu mejor arma

Crea un plan de trabajo diario o semanal y apégate a él. Jerarquiza las tareas y proyectos que debes enviar para que toda tu concentración se vuelque sobre lo más importante y no pierdas tiempo intentando avanzar en lo menos prioritario.

Toma apuntes

Si bien el tomar clases a distancia, sobre todo en un computadora, puede facilitar muchas cosas, como el grabar tus clases y revisarlas más tarde, pero esto no quiere decir que no tomes apuntes, utiliza un cuaderno adecuado para esto y no olvides que el tomar nota te ayuda a mantener más presentes y claros los temas.

Desactiva tus redes sociales

En la actualidad prácticamente todo el mundo cuenta con al menos una red social, si bien son un gran medio de comunicación que ha acortado distancia en esta situación de emergencia sanitaria, pueden ser grandes distractores durante clases, por ello deja el celular en otra habitación y no lo vuelvas a ver hasta concluida la jornada de estudios, si no puedes dejar de lado el celular entonces instala aplicaciones de bloqueo de redes sociales para que estas no te distraigan y se lleven tu atención.

Si no puedes con el silencio pon un poco de música

Si el silencio total te resulta incómodo, o con tanto silencio ahora logras escuchar el canto de las aves, coches y a tus vecinos distrayendote por ello; entonces mejora tu ambiente con un poco de música: sonidos de la naturaleza o música ambiental funcionarán de maravilla, recuerda no poner temas que te fascinen pues aunque te ayudarán para motivarte, lo más seguro es que termines cantando a todo pulmón y no concentrarte en tus clases.

Toma descansos entre clases

Es importante permitir que tu mente se relaje. Entre clase y clase toma cinco minutos para descansar de la pantalla y tomar agua, o dar una pequeña caminata antes de volver de lleno al estudio.

No te quedes callado; ¡pregunta!

La pena existe y la pena virtual también y se ve reflejada cuando no se enciende el micrófono para participar en clase; así como en la educación presencial, también en tus clases online puedes resolver tus dudas, pero en espacios diferentes para reforzar tu aprendizaje.

Ejercicios para niños

Si bien los consejos que te acabamos de dar sirven para todo tipo de estudiantes, estos se adaptan más fácilmente a estudiantes de mayor edad, debido a que a diferencia de los niños los jóvenes y adolescentes conocen un poco más sus responsabilidades, mientras que para un niño la mayor parte del tiempo solo se piensa en jugar.

Si ese el caso y tus hijos difícilmente se concentran porque prefieren estar jugando, entonces quizás debas comenzar a realizar estos ejercicios para mejorar su concentración.

Técnica de la tortuga

Primero que nada cuenta a tus niños la historia de dicha tortuga, la cual se encuentra fácilmente en Internet; posteriormente enseña lo que deben hacer cuando escuchen la palabra tortuga: meter la cabeza entre los hombros y quedarse un momento quieto como si se estuviera en el caparazón de este animal.

Este ejercicio, pese a su sencillez, sirve de gran ayuda a que los niños descansen un poco y a que se puedan volver a concentrar en los temas tratados.

Juego de dominó

Este juego permite que los niños socialicen y que al mismo tiempo se puedan manejar bien los números. De igual manera, es una alternativa apropiada para que descansen un momento y se pueda mejorar la concentración en clase.

Estimula otros sentidos

Si tu pequeño hijo es muy hiperactivo y es difícil que se mantenga sentado en su lugar estudiando debido a ello, intenta estimulando otros de sus sentidos mientras toma clases, estudia o hace tarea; prueba colocando sus pies descalzos en una caja llena de arena, frijoles o canicas, esto ayudará a que tu hijo se mantenga ocupado moviendo sus pies en la caja y prestando atención a todo lo demás.

Copiar dibujos o elabora dibujos con número

Dibujar es una actividad que les gusta mucho a los niños y para lo que es necesario prestar atención. Este proceso exige un grado de concentración comparable al que necesitas cuando estudias. En el caso de los dibujos con números, la dificultad se encuentra en seguir los números sin descontarse, mientras se tiene una visión global y de conjunto del dibujo que se va creando poco a poco a medida que se unen los puntos.

Recuerda que en general todos los juegos de mesa como naipes, dominó, juego de la oca, parchís, entre otros, combinan la diversión con la concentrarse durante largos periodos, por lo que son muy buenos ejercicios para tus hijos pequeños.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

