¿Qué es el Factor R y por qué es importante en la vacuna vs el Covid-19?

Con la crisis sanitaria y la lucha del personal médico, de laboratorio y de limpieza de los hospitales en el mundo, en contra del SARS-Cov-2, virus causante de Covid-19, las esperanzas de superar la pandemia se ponen en una posible vacuna que pueda dotar de "inmunidad" a la población y los esfuerzos se centren en la recuperación de la economía.

En la ciencia ficción, específicamente en cintas como Contagion (Contagio), estrenada en 2011, como recoge la BBC escuchamos hablar, quizá por primera vez del Factor R, el cual para nada es una invención, de hecho se trata de un término muy importante en la epidemiología, tan de moda en este tiempo.

Factor R

Se refiere al potencial de propagación que tiene un virus y funciona de la siguiente manera:

"Si el número de reproducción es mayor que 1, cada persona infectada transmite la enfermedad a, al menos, una persona más. Así, el virus se propaga. Si el número de reproducción es menor que 1, se infectan cada vez menos personas y el número de infectados disminuye. Para contener la propagación de un virus, su número de reproducción debe ser inferior a 1. Matemáticamente hablando: R < 1", recoge el portal alemán DW.

Es de mencionar que de este Factor existen cuatro parámetros de contagio, que el epidemiólogo Adam Kucharski explica en su libro: The Rules of Contagion: Why Things Spread - and Why They Stop (Las reglas del contagio: por qué se propagan los virus y por qué se detienen).

Dichos parámetros son D.O.T.S, es decir, Duración, Oportunidad, Transmisión (probabilidad) y Susceptibilidad.

Duración

Es la duración de la infección, cuanto más tiempo esté una persona enferma, más tiempo podrá infectar a otras personas. Cuanto más rápido se aísle a una persona de los demás, menos tiempo tendrá para transmitir el virus a otros.

La enfermedad por Covid-19, tiene en contra de este punto que las personas infectadas pasan días sin síntomas, tiempo en el cual pueden infectar a más personas, que a su vez pasan más días sin darse cuenta que son portadoras.

Oportunidad

Se trata de las veces que un sujeto con el virus debe de estar en contacto con el otro antes de contagiarlo, para el epidemiólogo, en "circunstancias normales" debe ser un promedio de cinco veces al día, es aquí donde las medidas de distanciamiento social entran en juego, porque reducen las probabilidades.

Transmisión

Se puede definir contestando la pregunta: ¿qué probabilidad hay de que el virus se transmita realmente de una persona a otra cuando dos personas se encuentran?, según Kucharski, ésto podría suceder en una de cada tres oportunidades.

Susceptibilidad

Acá la pregunta es: ¿qué probabilidades hay de que una persona adquiera el virus y se enferme?, al no existir una vacuna, la tasa de células inmunes al virus es baja, por lo que según los expertos la variable está cerca del 100 por ciento. Cuando se desarrolle inmunización este rubro va a disminuir, sin embargo, lo más probable es que ello suceda de manera significativa hasta que se halle la vacuna integral.

Factor R y la vacuna

Según lo dicho por el doctor Elmer Huerta a CNN, "cuanto más alto es este R, es decir, cuantas personas puede contagiar una persona infectada, más es este porcentaje de efectividad que debe tener una vacuna".

"Por ejemplo, el sarampión, que es la enfermedad viral más contagiosa que conocemos, en la que una persona puede contagiar a 18, necesita un 95 por ciento de efectividad de vacuna y de protección para que el sarampión no ocurra. Con esta vacuna, con este R que tenemos de 2.6, se ha estimado que el porcentaje de cobertura de una población y de protección de la vacuna debe estar entre el 60 y 70 por ciento, el hecho de que tengamos 50 como dice la OMS nos ubica como la vacuna contra la gripe, hay que esperar para saber el nivel de protección que nos dará esta nueva vacuna", dijo.

Por Redacción Digital el Heraldo de México

