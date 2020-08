Mi hermano no tiene principios y es falso: Maryanne Trump, hermana de Donald Trump

La hermana mayor del presidente Donald Trump, Maryanne Trump Barry, dijo que su hermano "no tiene principios" en un audio grabado en secreto obtenido por el Washington Post.

Lo consideró también "falso" y enfocado en complacer a su base política, según el audio, que el diario precisó fue grabado en secreto por Mary Trump, una sobrina del presidente abiertamente opuesta a sus políticas, en 2018.

Ese año, Trump sugirió que Trump-Barry, ya retirada como juez federal en Nueva York, debía ser enviada a la frontera con México en medio de una ola de refugiados centroamericanos que buscaban ingreso a Estados Unidos.

"Todo lo que quiere hacer es apelar a su base", dijo Barry en el audio, que según el diario fue grabado en secreto por su sobrina Mary Tump, que recién publicó el libro "Too Much and Never Enough" (Demasiado y nunca suficiente) sobre las relaciones familiares.

El presidente Trump, según la grabación, “no tiene principios. Ninguno. Ninguno. Y en su base, quiero decir Dios mío, si fueras una persona religiosa, querrías ayudar a la gente. No hacer esto".

En ese momento, el gobierno Trump desarrollaba una política migratoria de "tolerancia cero", que establecía que un inmigrante que cruzara la frontera sin permiso, incluidos los que buscaban asilo, sería procesado por el Departamento de Justicia. En el caso de los niños, serían separados y entregados al Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Siempre según la grabación, la ex-juez Trump-Barry señaló que Trump "no ha leído mis opiniones sobre inmigración" si cree que ella sería su aliada en la frontera, y agregó que "él no lee" en general. La hermana del presidente dijo que no estaba de acuerdo con "lo que están haciendo con los niños en la frontera" y una vez reprendió a otro juez por no tratar a un solicitante de asilo con respeto.

En el audio de Mary Trump, La hermana del presidente norteamericano señaló que el magnate se enfoca en complacer a su base política también expresó frustración con lo que consideró como falsedad de la conducta del presidente. "Su maldito tuit y mentira, oh Dios mío", dijo. "Estoy hablando demasiado libremente, pero ya sabes. El cambio de historias. La falta de preparación. La mentira. Santa porquería."

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

