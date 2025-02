¡Última oportunidad! Extienden el El Capibara Fest 2025 de la CDMX, ¿hasta cuándo y dónde es?

El Capibara Fest 2025 fue un éxito en la Ciudad de México y por eso se extenderá por unas semanas más. Así que, si en las fechas pasadas no pudiste ir, haz plan porque podrás asistir en los próximos días para disfrutar todo lo que tiene que ver con estos gorditos y adorables animalitos que han robado el corazón de miles de personas.

El Capibara Fest 2025 que inició el 28 de enero es un evento organizado por Catfecito Gato Gazzu, un refugio para gatos y con la finalidad de ayudar a los michis más vulnerables, pues todo lo recaudado durante el festival fue y será destinado al cuidado y bienestar de estos peluditos que se encuentran en alguna situación difícil.

Lo mejor de todo es que podrás pasar un rato agradable mientras disfrutas de deliciosa comida, postres, actividades y al mismo tiempo aportas un granito de arena en esta causa. Cuando vayas, no olvides llevar algún accesorio o peluches de capibaras para estés had doc con la temática, aunque si no tienes nada, no te preocupes, ahí podrás adquirir algunas cosas que te encantarán.

El Capibara Fest no tiene ningún costo de entrada, el ingreso es libre, únicamente deberás pagar tu consumo en el lugar como las comidas, accesorios, peluches y todo lo que encuentres en el evento, así que lleva tu dinerito para que te consientas o compres un regalito para alguien especial.

¿Cuáles son las nuevas fechas del Capibara Fest?

De acuerdo con información compartida en su cuenta oficial de Facebook, el Catfecito del Gato Gazzu informó que el Capibara Fest se extenderá todo el mes de febrero. Sin embargo, esta vez la modalidad será diferente, ahora los interesados en ir deberán hacer una reservación para que no tengan que hacer filas.

El cupo es limitado, así que reserva con anticipación al número de WhatsApp 5522605551 o al inbox de su página de Facebook, luego elige la fecha que prefieras y realiza un pago. Esta vez, no quieren que nadie se quede fuera, así que por este motivo se cambió la dinámica y los comensales lo han agradecido.

Reserva con anticipación para que vayas cuando tu quieras | Foto: Facebook Catfecito de Gato Gazzu Cat Cafe

¿Cómo llegar al Capibara Fest?

El Catfecito del Gato Gazzu se ubica en Av. Baja California 266, casi esquina con Culiacán, Colonia Hipódromo Condesa, Ciudad de México. Y para llegar, lo único que debes hacer es dirigirte a la estación Chilpancingo de la línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, luego deberás caminar dos cuadras y ahí encontrarás el Catfecito. Es muy fácil encontrar la ubicación pero si tienes problemas, ingresa la dirección completa a Google Maps y será mucho más fácil dirigirte.

