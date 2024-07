Joven se hace viral por pasear a su capibara y su emoción al jugar en los charcos enamora en redes: VIDEO

¡Las capibaras no dejan de dominar al mundo! Aunque muchas personas le tiene "repele" a los roedores, esto no pasa con el que es considerado el más grande del mundo, pues resulta extremadamente tierno para muchos. Tanta es la euforia de este animal que incluso tiene su propia canción, un tema que fue viral en plataformas como TikTok para compartir videos que demuestran porqué todos amamos a esta especie.

Ahora, las redes sociales han estallado en ternura por un video viral en el que se observa a un joven de lo más feliz y emocionado paseando a su propia capibara. El momento resultó tan icónico que los transeúntes se detuvieron en plana playa para tomarle fotos a la que ya es la mascota más original, por supuesto, el hecho de ver a un ejemplar de esta especie en la calle ya es la sensación, pero ver lo feliz que es también enamoró a muchos.

Sigue leyendo:

Perritos bailan con canción de Backstreet Boys y enamoran en redes: VIDEO

¿Qué opinas? (Foto: x @UHN_Plus)

Capibara paseando en las calles como si fuera un perrito enamora en la red: VIDEO

En redes sociales como X, antes Twitter, se viralizó un video en el que se ve a un joven caminando por las calles de Asia, aunque no se conoce con exactitud la ciudad en la que fue tomada la grabación, mientras lleva con correa a una capibara adulta, pues el tamaño la delata. Como si se tratara de un perrito, el dueño y su mascota caminan con normalidad por distintos sitios enamorando a los transeúntes.

Las imágenes virales muestran a algunos curiosos tratando de acercarse al animal e incluso realizando intentos para tocarlo; sin embargo, el joven siempre atento evita el contacto, pues es bien sabido que aunque las capibaras mantienen una excelente relación con todas las especies, tienen afilados dientes que no dudarán en usar si se sienten en peligro.

El video que cuenta con miles de reproducciones y que ya le dio la vuelta al mundo también deja ver lo fácil que es para esta especie pasar un buen rato. Pues mientras la lluvia cae y los charcos se forman, el animal se toma unos minutos de descanso de la caminata para remojarse y jugar con el agua. Lo anterior también ocasionó que muchos curiosos que pasaban le tomaran fotos y videos sin interrumpir su diversión.

Aunque el clip se viralizó por lo bonito que es, en redes también surgió la crítica por tener fauna silvestre como mascota. "La sensación de violentar los derechos de la fauna!! Un auténtica trata de animales silvestres tropicales", "tiene que ir preso ese tipo de animales no deben estar en cautiverio, esa vaina no es ni un perro, ni un gato para estar paseándolo por las calles", "es una animal de la selva, necesita un lago, no un charco de agua en una esquina" y "terrible, sacar un animal de su hábitat,miren como se tira en el agua", son algunos de los comentarios que se leen en la red.