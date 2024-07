Perritos bailan con canción de Backstreet Boys y enamoran en redes: VIDEO

¡Los perritos están conquistando el Internet! Lo anterior es una afirmación, pues cada vez es más y más común ver videos donde estos preciosos animales de cuatro patas conquistan las redes sociales con su belleza, actitud, por ser los más fieles y los más divertidos. Aunque existen muchas pruebas de lo anterior, en las últimas horas se ha viralizado un clip en el que demuestra que estas mascotas también tienen gusto por la música, ¡y mucho flow!

Perritos bailan con Backstreet Boys y el video se hace viral

En redes sociales está circulando un video de poco más de dos minutos en el que se ve a un hombre al interior de su auto mientras está acompañado por sus dos perritos; la sensación del clip a primera vista es que los tres combinan sus outfits al llevar camisetas sin mangas, cadenas y otras joyas, así como unos lentes oscuros para darle más flow a su imagen. Pero es la música la que hace todavía más icónico el encuentro.

Pues dentro del carro suena la canción "As long as you love me" de los Backstreet Boys y es entonces cuando el dueño de los lomitos comienza a cantar a todo pulmón la letra de esta reconocida canción pop de finales de los noventas. Mientras los cantantes y el joven se encuentran interpretando el tema, se ve a los dos perritos cafés sentados y moviendo sus cabezas como si de un rap se tratara.

Este pequeño baile no sólo emocionó a quien grabó el video, sino al Internet entero, pues muchos internautas aseguran que estos dos lomitos son los más fans de los Backstreet Boys y su actitud alegre lo demuestra. Es por ello que en redes sociales como X, antes Twitter, se leen comentarios como: "los firulai no juegan" y "los perritos no tienen nada malo. Dicen que alguien afuera mueve la camioneta, carro, para que parezca que están bailando", esto último en referencia a quienes mostraron su preocupación por el bienestar de los animales.