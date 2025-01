¿Quién es el "perrito más chismoso de Puebla"? Tras hacerse viral, Fer Carnal da horarios para ir a gritarle

"¡Perrito más chismoso de Puebla, te invoco!", con este grito Fer Carnal se hizo viral en TikTok una vez más y si bien esta icónica frase se popularizó desde finales de 2024, fue este fin de semana cuando el creador de contenido reapareció en redes, esta vez junto a la mascota, para dar un importante aviso y no es más que ir a poner orden a quienes quieren conocer al adorable lomito del Centro Histórico. ¿Pero conoces su historia?

Hace ya varias semanas el tiktoker compartió un video caminando por las calles del Centro Histórico de Puebla mientras se comía una nieve, cuando de pronto enfoca un edificio amarillo con muchas ventanas para pararse justo enfrente y comenzar a gritarle al perrito más chismoso de la ciudad. Tras un intenso llamado que también hizo voltear a varios de los transeúntes, finalmente apareció en una de las ventanas un perro de tamaño mediano y color negro muy emocionado de saludar a su amigo.

El video de Fer Carnal acumuló millones de reproducciones, pues es importante mencionar que ha compartido más de un clip interactuando con la mascota; sin embargo, él no fue el único que ha interactuado con el animal. Pues ante su gran viralidad, otros habitantes del estado y turistas que llegan y reconocen la vivienda, corren emocionados al otro lado de la banqueta para comenzar a gritarle al can para llamar su atención.

Distintos internautas han compartido en TikTok videos compartiendo su emoción por conocer a la mascota más viral de México por ahora, pero en medio de esta felicidad también se hizo tendencia que supuestamente los vecinos y dueños del perro estaban descontentos, ya que los gritos son muchos e incluso ocurren a altas horas de la noche. Ante ello, el influencer reapareció junto al lomito, pero esta vez dentro de su casa para mandar un importante mensaje.

El pasado fin de semana, Fer Carnal compartió un nuevo video dentro de un departamento y para sorpresa de muchos, estaba acompañado por el perrito más chismoso de Puebla y listo para saludar a sus visitantes. "¿Cómo estás el día de hoy?, ¿cuáles chismes te sabes el día de hoy? Tu número de la suerte es el 7 mil 800, eres un perrito muy chismosito", dice antes de que se escuche a la multitud gritándole y esperándolo desde afuera.

La aparición de la mascota junto al creador de contenido fue para desmentir los rumores de los últimos días, que incluían supuestas molestias por parte de los dueños de la mascota y de los vecinos del edificio por la gente que iba a gritarle al can, así como para descartar que el perro ya no viviera en el edificio a causa de la fama. Sin embargo, Fer Carnal sí apareció con un portante mensaje con horarios para que todos sepan cuándo pueden hablarle a su amigo de cuatro patas.

"Woooow no puedo creerlo, estuve con el perrito más chismoso de hoy y es FALSO que ya no está, HOY conocí a sus dueños y son increíbles, es muy perro muy feliz y su nombre real es ARGOS", dijo el creador de contenido.

De acuerdo con Fer Carnal, quien dio a conocer al perrito más chismoso de Puebla gracias a sus videos, es mentira lo que se comentaba en TikTok de que el can junto a sus dueños habrían abandonado su hogar ante la fama de la mascota. Pero en su mensaje aclaró que aunque siguen viviendo en el Centro Histórico del estado, hay que respetar los horarios y las condiciones que los dueños de Argos dieron a los turistas que lo quieren conocer.

"Lo pueden visitar, sus dueños son felices de saber que lo visitan, solo piden que no lo visiten tan noche y que si ven la ventana cerrada es porque no está disponible, solo eso y ya, y pues si andan en Puebla y le gritan sale, pero no siempre, así que pues suerte broooodys!", agregó el creador de contenido.