Maestra arremete contra papás tras ver a sus alumnos hacer el reto de "El juego del calamar"

La primera temporada de "El juego del calamar" se colocó en el primer lugar de la lista de popularidad en Netflix durante varias semanas hasta convertirse en todo un fenómeno a nivel mundial llevando a las personas a recrear atuendos, artículos y algunos de los retos de la serie. Sin embargo, esto último también desató un gran debate cuando niños intentaban replicarlos tratándose de un contenido no apto para su edad, algo ante lo que se mostró molesta y preocupada una profesora de preescolar luego de ver a sus alumnos jugando.

Han pasado casi cuatro años del estreno de "El juego del calamar" en la plataforma de streaming y el lanzamiento de la segunda temporada reavivó la popularidad de la que gozó en un primer momento. Aunque el proyecto significó un gran éxito para el elenco y sus creadores, también generó un gran debate en redes sociales sobre su contenido cuando algunos niños comenzaron a recrear escenas de la serie en la que un grupo de personas intentan ganar en juegos de su infancia para no ser asesinados y llevarse un millonario premio.

El video fue compartido en TikTok por la profesora Mary Carmen Llano, quiene se mostró preocupada al ver a sus alumnos de preescolar jugando "Muévete, luz verde" en el patio de la escuela. Esto es parte de una de las escenas de la serie de "El juego del calamar" en la que la figura de una muñeca gigante le dispara a los participantes que se mueven fuera de tiempo, motivo por el que la también directora del plantel cuestionó el motivo por el que los menores tienen acceso a este tipo de contenido que no es apto para su edad.

“A ver, papás, estamos hablando de niños de tres, cuatro y cinco años, ¿en qué momento vieron eso? ¿Cómo se lo permitieron? O sea, yo no vi la segunda temporada de ese programa, vi la primera y era horrenda. Quiero pensar que alguno de mis niños ni siquiera sabe a lo que están jugando, uno de ellos o dos lo vieron y le está dando indicaciones a los amigos para que jueguen, pero… ¡¿neta?! En serio, ¿neta? No les digo, papis. Y luego se andan quejando: ‘¿Por qué el niño es tan violento?’, ‘¿por qué no duerme?’, ‘¿por qué tiene terrores nocturnos?’, ‘¿por qué habla así?’, neta que se pasan", dijo la profesora.