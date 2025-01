Joven se vuelve viral por hacerle el feo a Yeri Mua al escucharla cantar en un bar | VIDEO

La polémica persiste en la carrera de Yeri Mua mientras sigue sumando éxitos como cantante de reguetón, pues sus proyectos se han convertido en blanco de críticas por lo explícito de sus letras y otros que cuestionan el talento de la exreina de belleza. Algo que fue evidente con un video que se hizo viral en TikTok, pues la expresión de desagrado de una joven al escuchar cantar a la influencer en un club nocturno dividió opiniones entre los internautas.

Desde su vida amorosa hasta sus explosivas declaraciones, la llamada "Bratz jarocha" ha dado de qué hablar en más de una ocasión y sus proyectos en la música no se quedan atrás. Y es que pese al ritmo pegajosos y las letras que la llevaron a ocupar el primer puesto en el top 10 de artistas a nivel global en TikTok, sus canciones aún no logran convencer del todo al público y así se hizo evidente durante su reciente presentación en un club nocturno.

Joven se vuelve viral por hacerle el feo a Yeri Mua al escucharla cantar en un bar. Foto: Captura de pantalla TikTok @imaaramirez4

Joven le hace el feo a Yeri Mua en un antro

En TikTok se hizo viral el clip compartido por el usuario Imanol Ramírez, pues en este se observa cantar a Yeri Mua el tema "Croketita" -que lanzó en colaboración con La Loquera- mientras baila sobre el escenario usando un conjunto en color rojo con diseño lencero que combinó con botas altas, fiel a su estilo. Aunque lo que llamó la atención de los internautas fue la baja reacción del público, entre quienes destacó una joven cuya expresión de desagrado la convirtió en la verdadera protagonista del clip.

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos apoyaron a la joven cuestionando el talento de la influencer, otros destacaron la fama y fortuna que posee como una ventaja: “No sólo es ella, somos el 90 por ciento del país”, “No importan las caras, lo que importa es que una tiene el escenario y la otra sólo observa”, “Es envidia porque Yeri Mua sí tiene cuerpo, actitud, fama y éxito”, “No sé, pero ella se ve peor haciendo esas caras”, “Una factura, la otra observa”, “¿A qué van a ver a alguien que no les gusta?”, “Yo sería esa chica, perdón” y “Lady superior”.

Yeri Mua responde al polémico video en TikTok

Ante el alboroto que provocó el video en redes sociales, la voz de "Chupón" no dudó en responder sin temor a lo que dirán tal y como se ha caracterizado en cada uno de sus escándalos. Fue a través de sus historias en Instagram donde la youtuber compartió el video de la joven en el club nocturno con el mensaje: "Las chocoflanes no me toleran el flow".

Sigue leyendo:

Muere Asli Fernández, querida influencer y manicurista, su esposo la despide con desgarrador mensaje: "mucha gente te admiraba mi amor"

Yeri Mua relata la fuerte pelea que tuvo en el baño de un antro: "Llegaron los de seguridad"