Debí tirar más fotos, el nuevo TREND VIRAL de TikTok que ya hizo llorar hasta a Bad Bunny

El 2025 ya tiene el soundtrack que nos durará todo el año y se lo debemos a Bad Bunny, pues incluso quienes no se consideran fans del reguetonero ya se enamoraron de las canciones de su nuevo álbum "DeBÍ TiRAR Más FOToS" por un ritmo muy latino que incluso se ha hecho viral en TikTok. Entre los grandes éxitos del momento destacan "El clúb" y "Pitorro de coco", que ya acumulan millones de reproducciones según Spotify.

Sin embargo, la popularidad de estos temas no se compara en nada con "Dtmf", una canción que abrevia la frase "debí tirar más fotos" y que se ha convertido en todo un himno para las personas que tienen el corazón roto; de allí que sea una de las canciones más sonadas y usadas en TikTok. Contrario a lo que se piensa, este éxito musical no está únicamente asociado con las rupturas amorosas o ese tema que suena cuando extrañas a tu ex, sino para dedicársela a las personas que partieron de nuestras vidas.

Y es que cuántas veces no hemos llorado por alejarnos de personas que quisimos demasiado, pero que por azares de la vida continuaron sin nosotros y por caminos diferentes; por esos familiares que fallecieron o de esas amadas mascotas que nos dejaron un vacío tras morir. Todo esto es lo que se ha contado en TikTok con la canción "Dtmf" de Bad Bunny y que nos ha hecho llorar al menos con uno de los múltiples clips que ya son virales en.

Una joven bailando esta canción mientras sostiene la foto de su difunto padre, el clip de una madre que recuerda las risas de su fallecido hijo pequeño, los clips que recuerdan viajes a la playa, de usuarios que comparten fotos de cachorritos contando su historia y crecimiento hasta descubrir que el amado perrito o gatito ya falleció son sólo algunas de las muchas historias que son virales en TikTok y todo gracias a Bad Bunny.

¿La razón de ello? Es muy simple. Pues el también compositor actor escribió en "Dtmf" ese sentimiento que todos hemos tenido cuando extrañamos momentos, personas o etapas de nuestras vidas, o como él bien lo dice "disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se va" y queriendo volver a ellas cada vez que las recordamos. De esta forma es que en TikTok una de las nuevas canciones de su álbum se volvió viral y ya lo hizo llorar hasta a él mismo.

"Debí tirar más fotos de cuando te tuve

Debí darte más beso' y abrazo' las vece' que pude

Ey, ojalá que los mío' nunca se muden

Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden", es la parte de la canción que se ha hecho viral en TikTok.

Bad Bunny llora por videos de TikTok con su canción "Dtmf"

Luego de este nuevo trend viral en el que una de sus canciones es la gran protagonista, Bad Bunny apareció en TikTok con un video que ya supera los 44 millones de me gustas; en el clip se escucha de fondo "Dtmf" mientras que el cantante aparece llorando y al final expresando una ligera sonrisa que para los fans fue un menaje claro de que entendió y ha visto todos los videos tristes de personas que extrañan a sus seres queridos.

"El álbum del año y sólo llevamos 8 días", "no te vuelvo a contar nada", "voy a tirar más fotos, te juro Benito", "propósito para este año: tirar más fotos", "tú lloraste, yo lloré, todos lloramos", "todos estamos así por ti", "aplica par todo: pareja, familia, amigos", "puso su alma en este álbum" y "gracias Bad por recordarme que tengo que abrazar mucho a los que quedan", son algunos de los comentarios que se leen en la red.

