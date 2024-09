Aries: la fortuna les sonreirá en octubre 2024 pero hay algo que les podría generar un fuerte karma

Arranca el último trimestre del año 2024 y con ello viene un aire de esperanza de lograr todos los objetivos que no se concretaron, recuerda que todo es posible siempre y cuando así lo desees y estés dispuesto o dispuesta a realizar los cambios pertinentes en tu vida para obtener lo que deseas.

Pero en especial para los Aries se viene momentos cruciales ¿qué les depara este mes en la salud, dinero y amor durante el mes de octubre?, será un tiempo de parar y reflexionar muy bien el camino que has recorrido para no volver a tomar un camino equivocado, has seguido avanzando pero sin rumbo fijo, como si estuvieras huyendo y debes caminar con consciencia pero sobretodo con objetivos claros.

En el amor vendrán tiempos mejores solo si aceptas tus errores y trabajas en ellos Foto: Freepik

Aries: ¿qué le depara en el amor durante el mes de octubre?

Los aries se engañan al iniciar una nueva relación pero tiene una deuda pendiente que deben saldar tarde o temprano para seguir avanzando, hay algo que deben o no han saldado, lo mejor es avanzar sin rencores e ir en paz, no cerraste el ciclo bien con alguna antigua expareja a la que le hiciste mucho daño y sería bueno no cargar con karmas y cerrar por fin ese ciclo deseando lo mejor para su vida y la tuya, tomando lo bueno de esa relación, avanzar sin rencores al final te enseñara que es más un beneficio en tu vida que en la de esa persona así que enmienda ese daño, acepta tus errores o estarás condenados a repetirlo y verás que el beneficio será para tí.

Saldar deudas con una persona que fue importante en tu vida será trascendental para seguir adelante o el karma te lo podría cobrar Foto: Freepik

Aries, así le irá en la salud durante el mes de octubre

La salud mental será de vital importancia, te la has pasado postergando tus necesidades emocionales y evadiendo el dolor lo que solo terminara cobrándote factura física, no puedes solo ser frívolo con las emociones y cortarlas de tajo, necesitas sentirlas, tampoco puedes solo alejar al a gente de tu vida sin más, necesitas expresar tus ideas y emociones para no cargar un equipaje tan pesado, recuerda que lo más importante es tu mente y ser.

Aries: ¿Cómo les irá en el dinero?

Los nacidos bajo este signo del zodiaco tendrán gran abundancia durante este mes, terminarán las deudas económicas pero será importante que no se aloquen y aprendan a manejar sus finanzas, los últimos tres meses del año no habrá preocupaciones financieras pero será bueno ahorrar para garantizar finanzas sanas en el 2025.

En las finanzas no tendrás problema pero deberás trabajar en tu espiritualidad Foto: Meta

