Falleció la influencer Kubra Aykut de forma trágica a la edad de 26 años de edad tras caer de un quinto piso en un fraccionamiento de lujo, la noticia conmocionó a los usuarios de redes sociales ya que dejó un escalofriante mensaje antes de su deceso.

De acuerdo al periódico Daily Mail, junto al cuerpo encontraron una nota suicida por lo que las autoridades ya realizan las investigaciones para deslindar responsabilidades. Pero también aseguran que en sus redes sociales escribió un extraño mensaje que podría haber sido un señal de que la joven no se sentía muy bien.

"Vivir como una buena persona no me trajo nada", sería lo último que habría escrito Kubra Aykut.

Foto: Instagram kubrasalofficial

El terrible hecho sucedió el pasado 23 de septiembre en Estambul, la creadora de contenido digital habría caído de su departamento y hasta el momento una de las líneas de investigación plantea que su muerte podría tratarse de un suicidio por la nota que encontraron.

"He reunido fuerzas, pero no consigo ganar peso. Pierdo un kilo cada día. No sé qué hacer, necesito ganar peso urgentemente", fue otro de sus últimos mensajes en redes, por lo que sus seguidores consideran que se encontraba deprimida pero desconocen la razón.

Foto: Instagram kubrasalofficial

La joven se hizo famosa por un video donde celebró una "boda sin novio", donde reconoció que no podía encontrar una pareja que considerara digno para ella y decidió celebrar su unión con ella mismo, así que se compró un vestido de novia y una tiara y de banquete eligió una hamburguesa lo que fascinó a los internautas.