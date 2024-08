¿Qué significa que me regalen un perfume para los expertos ancestrales?

Quienes bucean en los preceptos del Feng Shui descubren diferentes alternativas para lograr que las energías fluyan adecuadamente en el seno de su hogar. Este antiguo sistema filosófico de origen chino se basa en la ocupación armónica y consciente del espacio para lograr esa fluidez de energías.

Feng Shui y regalos. Fuente: Canva - Producción El Heraldo de México

Esta creencia no solo revela las maneras en que podemos atraer buenas energías a nuestras vidas, sino que también da consejos sobre cómo alejar las negativas. El Feng Shui lleva muchos años sumando adeptos que creen en sus preceptos y ponen en práctica cada recomendación para establecer esa unión especial con las fuerzas del universo.

Perfumes de regalo

En esta oportunidad, el Feng Shui ofrece una explicación sobre algo muy particular, los regalos. No se trata de cualquier regalo sus apreciaciones sino que focaliza en los perfumes algo que comúnmente se obsequia pero para este sistema filosófico no debe realizarse por una poderosa razón.

Feng Shui y regalos. Fuente: Canva - Producción El Heraldo de México

Según esta creencia, si alguien te regala un perfume puede significar algo muy negativo para ti, por más que esa persona tenga una buena intención. El Feng Shui explica que, desde el ámbito espiritual y el de las energías, regalar un perfume es condenar al fracaso la relación que tienen ambas partes.

Feng Shui y regalos. Fuente: Canva - Producción El Heraldo de México

Cuando el perfume se acabe esa relación de amistad, pareja o familiar entre quien regala un perfume y quien lo recibe también culminará. El Feng Shui recomienda evitar hacer este tipo de obsequios para evitar atraer las malas energías, aunque detrás existan buenas intenciones.

