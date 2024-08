Sat: la lista de pensionados y adultos mayores que no pagan impuestos

En México, como en prácticamente todo el mundo, los impuestos son algo muy común y, aunque cueste llegar a fin de mes, deben ser pagados. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el ente recaudador por el que pasan todos los contribuyentes para hacer su aporte económico.

Sat e impuestos. Fuente: Pixabay

Estas contribuciones, que son obligatorias, tienen como fin mantener las arcas del Estado para que con esta se puedan solventar programas, políticas sociales y servicios que están dirigidos a la población en general. Los impuestos están regulados por leyes pero, como en todos los casos, siempre existen algunas excepciones.

Quiénes no pagan impuestos

Más allá de que cada mes se deben pagar impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), existe una porción de la población que está exento de hacerlo. En México, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en su Capítulo I y artículo 94, precisa cuáles son los ingresos que tienen la obligación de hacer su contribución.

Sat e impuestos. Fuente: Pixabay

En este marco, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) hace referencia a que las exenciones al pago de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) tienen por objetivo “reducir o eliminar, parcial o totalmente, el pago de impuestos sobre ciertos ingresos o bienes".

Sat e impuestos. Fuente: Pixabay

Es por este motivo que la lista de pensionados y adultos mayores que no pagan impuestos al SAT incluye a los jubilados y pensionados cuyos haberes mensuales no excedan de 15 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Estas personas no deben preocuparse por tener que abonar estos impuestos cada mes.

SIGUE LEYENDO

Estos son los 5 tipos de personas que no deben comer gelatina por su salud

Cómo se activa el ‘modo El Principito’ en WhatsApp