Un perrito estaba acostado en la banqueta y al no quitarse, un trabajador le pintó sus patitas de amarillo: VIDEO

¡Con los lomitos no!, es una de las frases del momento tras la viralización de un video en el que se ve cómo un trabajador dedicado a pintar las franjas de las banquetas, ignoró la presencia de un perrito acostado y que además terminó con sus patitas llenar de pintura amarilla, un momento que ha causado indignación en redes, pero que para otros resultó de lo más gracioso e incluso le pusieron audios de fondo que ya son virales.

Una de las muchas cuentas que ha compartido el video viral fue la de X, @EnMexicoMagido, donde no estuvieron nada contentos con lo que se le hizo al perrito, quien tras el incidente se quedó quieto en su lugar y aparentemente sin interés alguno por lo que acababa de pasar.

Sigue leyendo:

VIDEO: "Todavía me duele...", dueña encuentra grabación de su gato fallecido y hace llorar a todo TikTok

¿Que va a pasar con el doblaje de Shrek 5 tras las acusaciones de Alfonso N?

Las imágenes que han dividido las opiniones en redes sociales fueron tomadas por las cámaras de seguridad de lo que parece ser un negocio; allí se encuentra recostado un perrito husky marrón con manchas blancas que se encontraba acostado y descansando en la orilla de la banqueta. Fueron sus patitas delanteras las que se encontraban justo en la franja amarilla y que estaban por recibir un retoque de pintura.

Poco a poco se ve cómo un trabajador con pistola de pintura se acerca a darle color a esta zona de la banqueta mientras que el can se queda atento a sus movimientos; de un momento a otro el hombre llega hasta el lomito y pasa el color sobre sus patitas. Por su parte, la mascota continúa en su lugar sin prestar atención alguna a los daños que se le habían hecho; mientras que el sujeto continúa con su trabajo.

El video desató los memes. (Foto: X @taurusnugget)

Lo más gracioso del clip viral es que en el fondo se alcanza a ver a un segundo perro que huye tras descubrir lo que le había pasado al husky. Allí termina la grabación que desató todo tipo de comentarios, entre ellos destacan también algunas condenas a los dueños del can, pues al tratarse de una mascota no debería de tenerlo en la calle.

"Que ching** su mad** el dueño que dejó sus perros sin cadena y sin supervisión en la vía pública", "ese trabajador indígena es verdaderamente un pelmazo, malicioso y envidioso. Y el dueño es un irresponsable y descuidado", "huev** los del perro de quedarse ahí bien vergas y ni inmutarse", "le pagan por pintar no para estar corriendo perros" y "me pagan por pintar banquetas no por quitar perros".