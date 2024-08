Psicóloga analiza el comportamiento de Mariana Echeverría contra Briggitte en La Casa de los Famosos: "es una forma de violencia"

La segunda temporada de "La Casa de los Famosos México" nos está dejando momentos memorables, pero muchos otros más están siendo cuestionados por los fans del reality; mientras algunos se concentran en la supuesta trampa que realizó Gomita, otros han hablado del bullying que está sufriendo una de las participantes. Pues Briggitte Bozzo se ha convertido en la miembro más rechazada por el cuarto Tierra, algo que los espectadores notaron desde la primera semana.

Aunque el no llevarse bien con todos le ha ocurrido a más de una figura en realities como estos, en el caso de la joven influencer y actriz ha llamado la atención su reacción sensible ante distintos escenarios. En las últimas horas se viralizó un video a la hora de la comida en la casa más famosa de México donde se ve cómo Briggitte Bozzo se sentó sola a comer un plato de cereal, esto luego que Mariana Echeverría preparó la comida del día y repartió las raciones a cada participante: "hace porciones de comida y no le dejan a Briggi", se lee en un clip viral de TikTok.

La experta recordó este momento de LCDLF. (Foto: IG @pesosemocionalesbyluceropena)

El momento causó indignación en redes sociales, donde se pidió que Mariana Echeverría sea la siguiente eliminada, esto luego de varios comentarios y acciones con las que dejó de ser la favorita del público, pese a que era una de las más queridas por su popularidad en la televisión. Pese a ello, quien se ha visto favorecida es la joven, quien ha recibido mucho apoyo en redes sociales tras sentarse a comer sola y sin ninguno de los alimentos que la miembro de "Me caigo de risa" preparó.

La grabación se volvió tan viral que incluso llegó a expertos como la psicóloga de TikTok, Lucero Peña, y quien es experta en temas de estigma de peso y relación con la comida, y que analizó lo que está pasando en "La Casa de los Famosos México"; entre los temas a resaltar destaca la violencia en contra de la joven, así como una forma de ejercer control con la comida, viéndola como un premio o castigo.

Psicóloga analiza el caso de Mariana Echeverría contra Briggitte: "es una forma de violencia"

A través de un video difundido por sus redes sociales, Lucero Peña explicó lo que está pasó luego de que Briggitte se quedó sin comida tras la repartición de raciones por parte de Mariana Echeverría, esto justificado desde la psicología de la alimentación. Explicó que se trata de un castigo y segregación grupal por medio de la comida, dos elementos que pueden llevar al "daño emocional o al daño físico".

En redes defienden a Briggitte. (Foto: TikTok @tetengounchism)

Agregó que en el caso de "La Casa de los Famosos" lo anterior se relaciona con lo que pasó entre Bozzo y Mariana Echeverría; "hay una segregación, hay un objetivo de dolo para hacer a parte de Briggitte por medio de la comida y de qué forma, pues la comida tiene distintos significados como unión o estar en familia y en este momento ellos están formando una familia, si es funcional, no es funcional ya es otro tema. Están formando equipos, rivalidades", dijo como contexto de las estrategias en este reality.

Además, agregó que en el caso de la comida también se habla de la sobrevivencia, pero a su vez es una forma de ejercer poder. "En este caso, Mariana es la encargada de dar las raciones para que las y los demás puedan comer. Prácticamente con ese poder que ella está teniendo, está castigando a Briggitte de esta forma", pues se le estaría prohibiendo el acceso a la alimentación. Sobre ello, la experta añadió: