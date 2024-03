¿Cómo vestir si soy de talla grande? La psicóloga que reinventó la moda plus size sin sacrificar las tendencias de la temporada

Desde hace algunos años se ha comenzado a hablar sobre la inclusividad de todos los tipos de cuerpos en la moda; sin embargo, el resultado ha sido muy sesgado, principalmente en las marcas más conocidas que aunque ofrecen tallas grandes, no cubren con muchas de las necesidades de las personas con sobrepeso u obesidad. Al menos así nos lo cuenta la psicóloga Lucero Peña, quien llevó la psicología a la ropa y por lo tanto a las tendencias de cada temporada.

Aunque lo anterior suele generar debate y divide opiniones por quienes ven el vestirse como una cuestión gordofóbica, la realidad es que vestirnos es una necesidad sin importar la forma o el tamaño de nuestros cuerpos, pero ésta se ve limitada cuando al acudir a las tiendas sólo encontramos tallas reducidas y las pocas "extras" llegan hasta la XL o XXL. Es por ello que la doctora en Psicología Clínica Libre de Estigma de Peso quiso encontrar una solución al formar su propia línea de ropa de la que nos habló en exclusiva.

Ella es Lucero Peña, la psicóloga detrás de esta línea de ropa pensada para tallas grandes. (Foto: IG @vivalacurvemx)

¿Cómo vestir si soy curvy pero no encuentro ropa de mi talla?

Los cuerpos de tallas extras, también conocidos como "curvy" han ganado mucho terreno y visibilidad, pero eso también los ha llevado a otro limitante y es que según la experta, no sólo tienen que enfrentarse a encontrar límites en la tallas plus size que no se ajustan a sus cuerpos, sino que además se ven frenadas al usar las tendencias de cada temporada o a tener que olvidarse de los escotes cortes que dejan al descubierto la piel, ya que de toda la vida se nos ha enseñado que los "cuerpos gordos" se tienen que esconder.

Ante esto, a ella le surgió la necesidad y urgencia de atender todo lo que sólo ven quienes tienen cuerpos diferentes a los socialmente aceptados y que destacan por ser delgados. Para ello creó su marca "Viva la curve" en donde se pueden encontrar prendas que son moda, colores, transparencias, escotes, pero también un resignificado en la construcción de las tallas que además de ayudar a vestirnos, nos permite trabajar en el amor propio y en la reconciliación con nuestro cuerpo y peso.

Al explicar porqué tomó la decisión de lanzar su propia marca, Lucero Peña explica: "me daba cuenta que el estigma de moda estaba ahí aunque hubiera un poco de visibilidad aunque hubiera tallas grandes, pero seguía sin haber tendencias, sin haber diseños o tallas. Llegaban a la XL o a la XXL y estaban sumamente reducidas. Entonces dije: 'vámonos a las estadísticas'. Si se supone que somos numero uno en sobrepeso u obesidad en México porqué no hay una oferta que dé esa tendencia, que dé ese merecimiento de no solamente vestir de negro, sin cortes, sin nada".

"Curvette", así se suman a la tendencia coquette del momento. (Foto: IG @vivalacurvemx)

¿Cómo es la inclusión en la moda?

Lucero Peña explica que con su firma de moda intenta llevar la inclusión a esta industria, también aclara que sólo lo hace desde el peso, ya que sería casi imposible lograr que alguna marca consiga la inclusividad al 100 por ciento, pues para ello también se tendría que pensar desde las necesidades de todas las personas, por ejemplo las que tienen alguna discapacidad, o bien hasta los aspectos que involucran al medio ambiente.

"Lo que yo veía en esta parte de la inclusión tenía que ver con el tamaño de cuerpos y la creencia alrededor de lo que era un cuerpo grande en la ropa en unos jeans, en una blusa, en un top, en unos leggins deportivos. Me daba cuenta que aunque esta inclusión se veía de manera superficial porque era como de ‘miren, estamos cumpliendo con la talla hasta la 3XL’. Yo decía qué pasaba hasta la 5XL, ¿no eran merecedores de también portar esa marca de ropa o portar esa prenda?", dijo.

De acuerdo con su experiencia propia y con el estudio de mercado que realizó para poder lanzar "Viva la curve" encontró que de las tallas XS a la L era posible encontrar desde colores hasta diseños, pero cuando se trataba de las plus size, "se transformaban en unos tops negros o básicos y yo decía qué pasa si yo quiero vestir ese top morado con tiras, diseño y no se puede".

Es la primera marca mexicana en hacer una redefinición de las tallas. (Foto: IG @vivalacurvemx)

"Esto también es parte de esa inclusión, realmente a los cuerpos grandes es incluirlos quitándonos estas creencias de que un cuerpo grande sólo se viste para adelgazar, de negro o que no tienes derecho a moda, a tendencias, hasta que tengas un tipo de cuerpo hegemónico que ya acepten las marcas y que puedas vestir".

Redefinición de tallas y aceptación del cuerpo

Más allá de seguir las tendencias de moda, Lucero Peña quiso llevar sus conocimientos en la psicología a "Viva la curve" y así se convirtió en la primera marca mexicana en hacer una redefinición de tallas, es decir, que no existe la L, XL, XXL, etc., sino que por el contrario cambió sus nombres a palabras positivas y de aceptación. De acuerdo con la experta, "cada talla cuenta una historia de empoderamiento, de existencia y de visibilidad de lo que es tu cuerpo", esto también permite el respeto cada que una persona con cuerpo grande se compra ropa.

"Lo que hemos visto en la investigación es que la gente dice ‘ah, la magnífica me queda ajustada, cuál es la siguiente, entonces soy espléndida’. Y no sólo eso, sino que se complementa con el nombre de los conjuntos. Tenemos un conjunto que es un body de short que se llama icónica; tenemos un conjunto que es una falda short, se llama poderosa y el cargo pants noventero es inalcanzable. Entonces cuando tú haces la conjugación es como ‘soy espléndida inalcanzable’. Todo eso juega en la narrativa y eso es lo que se llama la redefinición en la psicología clínica".

También han colaborado con la Kenia Luis, la bailarina curvy que ha trabajado junto a la cantante María José.(Foto: IG @vivalacurvemx)

¿Qué sigue para Lucero Peña y Viva la curve?

La firma aún está en crecimiento y prometen cada temporada sorprender a las personas curvy y que necesitan plus size, pero también aceptar sus cuerpos con respeto, amor y empoderamiento. De hecho, para la primavera-verano 2024 ya hay algunas sorpresas que debes conocer.