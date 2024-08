La Casa de los Famosos México: así fue la vez que el esposo de Mariana Echeverría le dio una “cachetada”

Mariana Echeverría, conocida por su participación en el programa "Me Caigo de Risa" y ahora en "La Casa de los Famosos México", su popularidad ha disminuido y se ha visto afectada debido a su comportamiento dentro del reality. Sus fans han expresado su decepción, especialmente por sus constantes enfrentamientos con Brigitte, con quien no ha logrado mantener una relación cordial. Estos altercados no solo han afectado su imagen dentro de la casa, sino que también han reavivado viejas polémicas en redes sociales.

Uno de los incidentes más recordados por los internautas es el momento en que Óscar Jiménez, esposo de Mariana y arquero del equipo América, le dio una "cachetada" en el programa "Me Caigo de Risa". Este episodio, ocurrido en junio de 2023, se viralizó rápidamente, mostrando una faceta diferente de la relación entre la conductora y el futbolista, pues dejaron claro que se llevan muy pesado.

Demostraron que tienen una relación basada en la diversión.

Así fue la vez que Óscar Jiménez “cachetea” a Mariana Echeverría

Todo ocurrió durante una dinámica del programa llamada “Tortillazos”, en la que los participantes deben golpearse con grandes tortillas. La regla es sencilla: quien saque la carta con mayor denominación, propina el golpe. Fue en medio de esta dinámica que Óscar Jiménez pidió enfrentarse a su esposa, Mariana Echeverría, lo cual ella aceptó sin dudar.

Antes de comenzar, Faisy, el conductor del programa, pidió a la pareja que se quitaran los anillos de matrimonio, recordándoles que en el juego debían olvidarse de su relación marital. Este detalle añadió un toque de dramatismo al momento, ya que Óscar, antes de empezar, sorprendió a todos al declarar que “ya no había amor”, una afirmación que dejó perpleja a Mariana y al público presente.

Mariana se mostró decidida a enfrentar a su esposo en el juego. Sin embargo, el azar no estuvo de su lado. Óscar sacó las cartas más altas, lo que le permitió golpear a Mariana con la tortilla en varias ocasiones, mientras las risas del público resonaban en el estudio. Este juego, aunque parte del espectáculo, puso en evidencia la buena relación que existe entre ambos, a pesar de las bromas pesadas y las “cachetadas”.

¿No lo dejó dormir en casa esa noche?

La participación de Óscar Jiménez en esta dinámica y su actitud bromista generaron diversas reacciones entre los espectadores y en las redes sociales. Muchos se preguntaron si este tipo de interacciones podían afectar su matrimonio fuera de las cámaras. No obstante, el propio Óscar, en tono de broma, comentó que la verdadera prueba de su relación se vería esa noche, dependiendo de si Mariana le permitía dormir en la misma cama o lo mandaba al cuarto de visitas.

Este episodio no solo se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa, sino que también reflejó la capacidad de la pareja para tomar con humor situaciones que, fuera de contexto, podrían parecer tensas. La relación entre Mariana y Óscar, a pesar de los golpes de tortilla, parece estar basada en una sólida base de confianza y humor.