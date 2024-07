Motociclista se estrella en contra de un auto por mirar su celular mientras conducía: VIDEO

Una motociclista ha demostrado el porqué los celulares y las motocicletas no se llevan bien, pues pudimos ver que es lo que pasa cuando no estás atento al camino, provocando un choque en contra de un automóvil, algo que se pudo evitar si no hubiera cometido tal irresponsabilidad.

Por lo que las redes sociales hicieron el video viral rápidamente, demostrando que los celulares son un peligro latente para una generación entera, quienes no importan lo que hagan, no pueden soltarlo, dejando uno de los videos más fuertes que se pueden ver en las redes sociales.

Sigue leyendo:

Emily Cinnamon, hija del Canelo Álvarez, presume exótica mascota, un cachorro de león, ¿es legal tenerlo en México?

Niño comerciante tira sus gelatinas y los mexicanos lo ayudan con dinero, "esto también es México" | VIDEO

Así iba la mujer usando su celular/Créditos: @TumultoBR

Una motociclista se estrelló por distraerse con su celular

Fue en redes sociales donde pudimos ver como una conductora en su moto decide apartar su vista del camino por ir usando su celular, por lo que no se da cuenta de que hay más autos detenidos en frente y se estrella en uno, demostrando el peligro de los celulares cuando uno conduce.

Por lo que al estrellarse se lava de milagro debido al casco y que no iba a una velocidad enorme, mientras que una persona que iba pasando por el lugar, decide ayudar a la mujer debido al aparatoso choque se puede ver en el video, además de levantarse inmediatamente después del golpe.

Siguió manejando a pesar de todo/Créditos: @TumultoBR

Mientras que los usuarios de redes sociales decidieron dar su opinión respecto a la mujer iba conduciendo, pues aseguraron que era irresponsable de su parte ir viendo su celular mientras menaje una moto, por lo que no dudaron en criticar la publicación original del video.

Pues hubo quien comentó que “nada está bien, casco desabrochado, ropa inadecuada, va usando el celular”, así fue como quien no guardó la oportunidad de burlarse de la situación, comentando que “parecía que estaba viendo algo interesante”, dijeron los usuarios de la red social X.

Terminó por estrellarse contra un auto/Créditos: @TumultoBR

Demostrando el daño que ha creado usar el celular en nuestra sociedad, pues hay personas que ni para conducir, dejan de usarlo, algo muy malo, pues pudo haber provocado un accidente mayor o peor, puedo perder la vida, dejando muchas críticas por su irresponsabilidad a la hora de manejar.