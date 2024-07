MrBeast: en Facebook ponen a la venta una de las casas que regaló en Latinoamérica

El popular youtuber MrBeast, conocido por sus generosas donaciones y extravagantes desafíos, volvió a ser tendencia mundial luego de que una de las casas que regaló en latinoamérica para personas en situación vulnerable fue presuntamente puesta a la venta. MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, no se ha pronunciado al respecto.

Desde entregar enormes sumas de dinero a desconocidos hasta financiar proyectos comunitarios significativos le han valido para sumar millones de seguidores en todo el mundo. Una de sus más recientes hazañas fue regalar casas en Jamaica, un acto que no solo buscó generar un impacto positivo en la vida de los beneficiarios, sino también inspirar a otros a seguir su ejemplo.

No hay certeza de que sea una publicación real. Foto: @SaulPalaciosSV1 / X.

Ponen a la venta casa que regaló MrBeast

Recientemente, una publicación en Facebook desató una ola de debate y controversia, pues presuntamente una de las casas donadas por MrBeast estaba siendo puesta a la venta. Un hombre ofreció la vivienda en un grupo de venta de casas, detallando las características de la propiedad y solicitando 45 mil en efectivo. La descripción de la publicación indicaba que la casa se encontraba en una nueva zona residencial y estaba completamente amueblada.

"Se vende solo cash a personas con capacidad económica o hermanos lejanos casa nueva recién a estrenar en nueva residencial exclusiva con cancha de fútbol nueva. 2 cuartos, cocina, amueblada, puertas de vidrio y jardín. $45 mil poco negociable, solo personas serias", se lee en el post.

¿Qué dijeron en redes sobre la casa de MrBeast?

La noticia no tardó en viralizarse, generando una serie de reacciones mixtas. Por un lado, muchos expresaron que no podían creerlo y que eso era un acto de una persona muy poco agradecida, pues la casa fue otorgada gratuitamente como un acto de caridad. Algunos usuarios señalaron que esta situación podría incentivar a que no se hagan más cosas por las personas en situaciones vulnerables.

Muchos defendieron al que hizo la publicación. Foto: @SaulPalaciosSV1 / X.

Por otro lado, hubo quienes defendieron la decisión, argumentando que los beneficiarios tienen el derecho de hacer lo que consideren necesario con la propiedad, además de que no saben los motivos o el contexto completo. Supuestamente este inmueble está en Colombia.