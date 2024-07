"Nací sin mi consentimiento": joven se niega a trabajar y exige a sus padres que lo mantengan

Un joven de 21 años se volvió viral por negarse a trabajar y exigirle a sus padres al acusarlos de que lo obligaron a nacer sin su consentimiento, como era de esperarse el testimonio del sujeto se volvió tendencia en redes sociales y contabiliza millones de reproducciones.

"Si me quisieron tener, que me mantengan así de simple", comentó el joven.

En el video de 24 segundos el joven argumenta que le parece ilógico que este obligado a encontrar un empleo solo porque sus padres desearon traerlo al mundo "nací sin mi consentimiento", señaló que le parece algo completamente sin sentido "¿por qué tengo que trabajar ahora?", cuestionó.

"Que me mantengan ellos y listo, porque si me quisieron tener, que me mantengan, así de simple", sostuvo el joven

"A esta edad y con esos argumentos", "suicidenlo sin su consentimiento", "sus padres no están obligados a mantenerlo", "no trabajes y ya", "yo tampoco pedí nacer y no baso mi existencia en chillar por eso", "tiene la solución fácil", son algunos de los comentarios delos internautas.